Bryce Dallas Howard volverá a dirigir un episodio en la nueva temporada de ‘The Mandalorian’

Entre las muchas cosas buenas que nos ha traído la cosecha de series de acción real ambientadas en el universo de Star Wars, destaca haber descubierto que Bryce Dallas Howard es una directora excelente. Quien hasta ahora habíamos conocido por su faceta de actriz (y por ser hija de un cineasta tan reconocido como Ron Howard, quien de hecho dirigiera Han Solo en el marco de esta saga), resultó tener un ágil dominio de la puesta en escena en el episodio de la primera temporada de The Mandalorian titulado Santuario, reconocido por su homenaje a Los siete samuráis. Llegada la segunda temporada Howard dirigió La heredera, donde nos reencontrábamos con la Bo-Katan de Katee Sackhoff.

Y Howard volvió por sorpresa en el episodio que más dio que hablar de El libro de Boba Fett, aquél en el que reaparecía Mando y que precisamente se titulaba El regreso del Mandaloriano. Mientras dirigía estos episodios y seguía ahondando en su faceta de realizadora con cortometrajes y videoclips Howard no ha descuidado la actuación: este 9 de junio vuelve a ser Claire Dearing en Jurassic World: Dominion mientras prepara Argyle para Matthew Vaughn. Aún así la protagonista de El bosque quiere consolidarse tras las cámaras, y así es que The Hollywood Reporter se hace eco de que volverá a dirigir un episodio en la tercera temporada de The Mandalorian. Su cuarto trabajo para Star Wars.

Tal y como hemos sabido gracias a la Star Wars Celebration que tiene lugar estos días en California, la próxima entrega de The Mandalorian llegará a Disney+ en febrero de 2022. Por ahora Howard es la única directora confirmada, puesto que Lucasfilm suele mantener en secreto el plantel de realizadores de sus episodios antes de que estos vayan estrenándose. En el pasado han dirigido gente como Peyton Reed, Taika Waititi (próximo director de un largometraje de Star Wars), Robert Rodríguez (luego gran responsable de El libro de Boba Fett), Rick Famuyiwa o Deborah Chow, que tras su paso por The Mandalorian pasó a hacerse cargo de todos los episodios de Obi-Wan Kenobi, recientemente estrenada en Disney+.

La confirmación de que Howard participará en la tercera temporada de The Mandalorian ha tenido lugar paralelamente al anuncio de que Dave Filoni (showrunner de The Mandalorian que, como Jon Favreau, también ha dirigido algún episodio) hará lo propio en una futura serie de Star Wars. Filoni dirigirá, así, “un puñado de episodios” de Ahsoka, serie protagonizada por Rosario Dawson que se articula a la vez como un spin-off de The Mandalorian y una secuela tardía de Star Wars Rebels. El fichaje de Filoni tiene sentido, pues además de estar a cargo de Rebels (es el gran nombre de la animación en Lucasfilm) fue quien creó a Ahsoka Tano para Clone Wars, luego convirtiéndose en una favorita de los fans.

Volviendo a Howard, además de su regreso en The Mandalorian cabe recordar que lleva tiempo vinculada al remake de El vuelo del navegante. Film de culto de Disney de los años 80, que de salir adelante su nueva versión supondría el debut de Howard con el largometraje.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.