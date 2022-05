Babu Frik volverá en la próxima temporada de ‘The Mandalorian’

El Episodio IX de Star Wars se topó en 2019 con una de las recepciones más hostiles de la historia de la saga (que por lo demás no anda falta de este tipo de enfados por parte del público), hasta el punto de que luego de que concluyera con él la Saga Skywalker Disney no ha concretado ninguna otra película, limitándose a las series de televisión. Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, ha hablado recientemente de su intención de que en 2023 veamos por fin un nuevo largometraje, aquel que dirigiría Taika Waititi, pero no hay nada sólido y El ascenso de Skywalker sigue por lo demás limitado a esta imagen de película donde explotó la desconfianza del fandom en lo que Disney podía hacer con la marca.

Pero hubo algún matiz. Babu Frik, alienígena anzellano presentado en el último film de J.J. Abrams, se topó con una inesperada simpatía por parte de los espectadores. Frik aparecía como reprogramador de droides en el planeta Kijimi, y aunque solo contaba con un par de escenas fue muy celebrado su diseño y modo de hablar, consistente en chillidos entusiastas. No habíamos vuelto a saber de él desde entonces, pero hete aquí que durante la Star Wars Celebration que tiene lugar estos días en Anaheim, California, se ha proyectado el tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian (previsto su estreno en Disney+ para febrero de 2023), y en dicho tráiler ha reaparecido el mismo Babu Frik, acompañado de otros anzellanos como él y de un nuevo vistazo a Kijimi.

El avance de The Mandalorian fue presentado por sus showrunners, Dave Filoni y Jon Favreau, mientras al panel se iban uniendo Katee Sackhoff (volviendo como Bo-Katan en esta tercera temporada), Carl Weathers (que encarna a Greef Karga), Giancarlo Esposito (Moff Gideon) y Temuera Morrison (tras haber protagonizado su propia serie, El libro de Boba Fett). El tráiler solo ha podido ser visto por el público de la Star Wars Celebration, y a falta de que llegue a Internet solo contamos con los testimonios que señalan tanto el regreso de Frik como la aparición de más Mandalorianos. Así como, claro, la permanencia de Mando (Pedro Pascal) y su protegido Grogu como protagonistas de la serie.

Hay que destacar que, como The Mandalorian se ambienta después de El retorno del Jedi, el Babu Frik que mostraría sería considerablemente más joven que el visto en El ascenso de Skywalker. 25 años más joven, concretamente, así que es posible que descubramos cómo llegó a instalarse en Kijimi y que se retomen ciertas ideas descartadas para el Episodio IX en torno a este personaje, del que nadie esperaba que acogiera esa fama. Inicialmente Babu Frik había sido concebido como “una especie de médium” a quien visitaba Rey en busca de información, según reveló en su momento Neal Scanlan, supervisor de personajes. Fue Abrams quien acabó rediseñando el papel de esta simpática marioneta.

“Originalmente Rey iba a ver a Babu para encontrar información y él existía en un entorno adaptado a su propio tamaño, por lo que a Rey le costaba llegar hasta él. Así que cuando empezamos a diseñarlo tenía un vestuario muy distinto”, contaba Scanlan. Veremos qué queda de estas ideas una vez vuelva The Mandalorian, que también ha confirmado la presencia de Christopher Lloyd en un papel por determinar.

