Bryce Dallas Howard promete que los fans de ‘Clone Wars’ serán recompensados con ‘Ahsoka’

Con el paso de los años la vertiente animada de Star Wars no ha hecho sino ganar prestigio, gracias al compromiso de Dave Filoni y su habilidad para presentarnos personajes de carisma equiparable a los protagonistas de la saga en acción real. La cumbre la supone Ahsoka Tano, aprendiz de Anakin Skywalker que fue presentada en The Clone Wars para luego volver en Star Wars Rebels, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos por el fandom sin necesidad de contar con encarnación live action. Pero al final la tuvo, claro. En la segunda temporada de The Mandalorian Rosario Dawson interpretó a la Jedi renegada, con tan buenos resultados que Disney y Lucasfilm no dudaron en poner en marcha de inmediato una serie que la tuviera como protagonista.

Esta es Ahsoka, y Filoni es su principal impulsor. El vínculo de Ahsoka con las series de animación está claro desde el personaje y la presencia de Filoni, pero además cuanto más sabemos de su trama más claro parece dicho vínculo. Y Bryce Dallas Howard, directora con una importancia creciente en la franquicia, ha vuelto a incidir en ello entrevistada por Romper. La hija de Ron Howard (director de la controvertida Han Solo) destaca la importancia que Star Wars ha tenido siempre en su vida, puesto que George Lucas es un gran amigo de la familia y, de un modo u otro, la saga siempre le rodeó. “Todos los años por Navidad nos regalaban figuras de Star Wars”, recuerda Howard, quien ha dirigido los episodios mejor valorados de The Mandalorian y El libro de Boba Fett.

“Antes de tener edad suficiente para saber quiénes eran los personajes y cuáles eran sus historias, recibía estas figuritas y sentía curiosidad por ellas, y me gustaban mucho”, recuerda Howard, que “nunca se había percatado” de lo familiarizada que estaba con la saga hasta que se puso a dirigir. No obstante, Howard destaca que su conocimiento nunca puede rivalizar con el de Filoni: “Él conoce Star Wars mejor que nadie que no sea George, y fue adiestrado por George cuando hacían Clone Wars”. No hay persona más adecuada que Filoni, con una labor principal tanto en The Mandalorian como en El libro de Boba Fett, para llevar Ahsoka a buen puerto. De hecho, está destinado a ello gracias a sus series.

“Sin desvelar nada, os va a encantar la serie de Ahsoka. No puedo decir nada, pero sí que si eres fan de Clone Wars serás muy recompensado”, concluye la directora. Esto puede deberse a que fue en Clone Wars donde Tano tuvo un desarrollo dramático más complejo, aunque lo cierto es que por lo que se sabe Ahsoka sería más bien una secuela de Star Wars Rebels (al tiempo que un spin-off de The Mandalorian). Al fin y al cabo, la serie se centraría en cómo la Jedi viaja por la galaxia buscando a su amigo Ezra Bridger y al almirante Thrawn, y cada uno de los fichajes ha sido relacionado con algún personaje de Star Wars Rebels. Natasha Liu Bordizzo, por ejemplo, está confirmada como Sabine Wren.

Por otro lado Mary Elizabeth Winstead podría encarnar a la piloto Hera Syndulla, mientras que Ray Stevenson es otro almirante malvado que no es el citado Thrawn. Ivanna Sakhno y Hayden Christensen son otros de los intérpretes confirmados, teniendo previsto el segundo aparecer como Darth Vader en la próxima serie de Obi-Wan Kenobi, a estrenarse este 27 de mayo en Disney+. Ahsoka aún no ha tanteado fecha de estreno, pero es probable que Howard sea quien firme alguno de sus episodios para entusiasmo del fandom.

