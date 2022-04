Uno de los directores de ‘Spider-Man: Un nuevo universo’ se une a ‘Ahsoka’

El nombre de Peter Ramsey empezó a sonar entre los aficionados a la animación cuando en 2012 dirigió para DreamWorks El origen de los guardianes. Lo que a priori parecía un material de derribo (una aventura infantil protagonizada por personajes imaginarios como Santa Claus o el Conejo de Pascua), en manos de Ramsey se convirtió en un impresionante derroche visual, que allanaría su camino para repetir como director en Spider-Man: Un nuevo universo. Ahí le acompañaron Bob Persichetti y Rodney Rothman, y como resultado no solo obtuvo una de las películas de superhéroes más aclamadas de todos los tiempos, sino también el primer Oscar a Mejor película animada concedido a un cineasta negro. Ramsey no estará en la secuela (titulada Spider-Man: Cruzando el multiverso y fijada para este 7 de octubre), pero igualmente anda bastante ocupado.

Según recoge The Hollywood Reporter, Ramsey acaba de ser fichado por Disney y Lucasfilm para que dirija al menos un episodio de la serie Ahsoka, en lo que supondría su salto a la acción real. Ahsoka es un spin-off de The Mandalorian al tiempo que una secuela tardía de la serie animada Star Wars Rebels, contando como creadores con Jon Favreau y Dave Filoni. Filoni es, para más señas, el padre de la susodicha Ahsoka Tano, a quien introdujo en Star Wars: The Clone Wars como la aprendiz padawan de Anakin Skywalker. A partir de ahí, Ahsoka se convirtió en el personaje más querido por los warsies que nunca había tenido una encarnación real, hasta que Rosario Dawson fue elegida para interpretarla en un celebrado episodio de la segunda temporada de The Mandalorian.

Dawson es, como no podía ser de otro modo, la protagonista de Ahsoka, de cuya trama apenas han trascendido detalles. Todo apunta a que la serie narrará el viaje de la Jedi en busca del Almirante Thrawn y de su amigo Ezra Bridger, presentados ambos en Star Wars Rebels, y el próximo título de Disney+ ha fichado además como intérpretes a Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren, a Mary Elizabeth Winstead como (se rumorea) la piloto Hera Syndulla, y a Hayden Christensen como Anakin Skywalker, antiguo maestro de Ahsoka que se supone está muerto en la época donde se ambienta la serie, por lo que aparecería en formato flashback. Ramsey, por su parte, es el primer director que ficha el proyecto, al que Disney+ aún no ha puesto fecha de lanzamiento en su catálogo.

Antes de Ahsoka veremos Obi-Wan Kenobi a partir de este 27 de mayo, y puede que también Andor (spin-off de Rogue One con Diego Luna que lleva bastante tiempo en preparación) y la tercera temporada de The Mandalorian. De esta última supimos que el rodaje había concluido hace pocos días, de forma que parece más avanzada que Ahsoka y no podemos descartar que se estrene antes que la esperada serie de Rosario Dawson.

