'Bruja Escarlata y Visión': Elizabeth Olsen también pensaba que ese cameo era un crossover con 'X-Men'

Al final se quedó en una mera referencia (muy divertida, eso sí) pero la aparición de Evan Peters en Bruja Escarlata y Visiónlogró su objetivo de mantenernos en ascuas con los rumores sobre una hipotética fusión entre el Universo Marvel y los X-Mende Fox. Y no solo a nosotros: Elizabeth Olsen ha confesado que ella también se esperaba lo más grande de la aparición del actor como Mercurio.

"Cuando nos dijeron que Evan iba a salir en la serie, me estalló la cabeza", ha comentado Olsen en una entrevista con Variety (vía IndieWire). "¡Es la primera vez que nos vamos a fusionar! ¡Es una locura!", señala la actriz, quien después reconoce que la showrunner Jac Schaeffer le metió un gol por la escuadra.

Sin embargo, la actriz aprecia la broma y los buenos ratos: "Trabajar con Evan interpretando a esta versión de Pietro fue muy divertido y muy raro, me gustó mucho. Estoy muy agradecida por ello", indica, antes de dar una pista sobre su intervención en Doctor Strange y el multiverso de la locura.

No sabía nada del multiverso cuando rodábamos esto. Así que no di por hecho que esto iba a pasar. Solo pensé que era una forma muy inteligente de hacer que tuviéramos un Pietro", señala Olsen. "No entendí el plan a gran escala del multiverso hasta que empecé a trabajar en la secuela de Doctor Strange".

En los cómics, la Bruja Escarlata y el Hechicero Supremo han tenido siempre una relación cercana (él la atendió en el parto de Billy y Tommy, para empezar) pero cualquiera sabe qué consecuencias tendrá su encuentro tras el incidente de Westview. Ahora bien, volviendo al 'Pietrogate', Olsen reconoce que lo más difícil de todo fue mantener la boca cerrada: "Me he visto desbordada por todas las reacciones, pero por eso me he quedado esperando durante dos años en plan '¡vosotros, esperad!".