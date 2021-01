‘Doctor Strange 2’ no será la única película que explore los multiversos

En el Universo de Marvel se avecinan curvas. Una vez Vengadores: Endgame implantó la posibilidad de los viajes en el tiempo y, por tanto, de las realidades alternativas (las cuales permitían escapar a un Loki involuntariamente resucitado y a una Gamora que no había conocido nunca a los Guardianes de la Galaxia), sembró un potencial caos que veremos en pleno esplendor a lo largo de la Fase 4. Sin ir más lejos, la secuela de Doctor Strange que dirige Sam Raimi se titula Doctor Strange in the Multiverse of Madness (“en el multiverso de la locura”), lo cual ya da cuenta de por dónde irán los tiros en su argumento.

Sin embargo, ¿tendremos que esperar hasta la película protagonizada por Benedict Cumberbatch para ver cómo se despedaza el tejido de la realidad? Se da el caso de que a finales de este año, el 17 de diciembre, se estrenará Spider-Man 3, que aún no tiene título oficial pero sí ha protagonizado suficientes titulares como para intuir que Doctor Strange 2 no será el primer film en abordar los multiversos. Al fin y al cabo, para el film de Jon Watts está confirmado el regreso de Alfred Molina y Jamie Foxx como Octopus y Electro, y de Andrew Garfield y Tobey Maguire como trepamuros alternativos que interactuarían con Tom Holland.

Sumando esto a que Benedict Cumberbatch también estará presente, y que Elizabeth Olsen dejó caer recientemente que no podíamos descartar tampoco la aparición de Bruja Escarlata, parece obvio que Spider-Man 3 será el film que inaugure oficialmente el lío multivérsico. Kevin Feige, vía Rotten Tomatoes TV, no lo ha confirmado, pero tampoco lo ha negado. “El título de la próxima película de Doctor Strange es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y esa es la gran pista de que esa película abarcará el multiverso y toda la locura que hay en él. Hay, como siempre solemos hacer, conexiones antes y después que iremos descubriendo", contaba.

“Pero parecía apropiado que fuera Doctor Strange quien estuviese en contacto con el multiverso de forma más directa”. Esas conexiones antes y después apelan sin duda a Spider-Man 3, pero también podrían apelar (no lo descartemos) a Bruja Escarlata y Visión, serie de Marvel que ha estrenado tres capítulos por ahora y que se levanta sobre un gran misterio. En lo que se refiere a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, su estreno está programado para el 25 de marzo de 2022.