Botticelli, Frida Kahlo, 'Brokeback Mountain': el montaje romántico de 'Euphoria' con todas sus referencias

[Este artículo contiene SPOILERS de 'EUPHORIA' 2x04]

Los prólogos de los episodios de Euphoria siempre son piezas de arte en sí mismos. Normalmente nos permiten conocer mejor a uno de los personajes principales llevándonos a conocer nueva información sobre su pasado, su vida y anhelos internos, con la voz en off de Rue (Zendaya) como narradora omnisciente.

En cambio, el prólogo del episodio 4 de la temporada 2 ha sido bastante diferente: el foco se ha puesto en la relación entre Rue y Jules (Hunter Schafer) tal y como la ve la primera (y bien drogada). "No creo que entendáis lo mucho que quiero a Jules", nos dice. El resultado de esta idealización romántica que Rue siente por su relación –que, sin embargo, está frágilmente pendiendo de un hilo por su recaída en la drogadicción– es un espléndido montaje visual que ha encantado a los seguidores de la serie de HBO.

El director Sam Levinson, de quien ya podemos esperar que en cada nuevo episodio de Euphoria vaya un poco más lejos en su barroquismo de estímulos visuales, musicales y uso impactante del lenguaje cinematográfico, plantea a Rue y Jules recreando fantasías amorosas de la historia de la pintura, la fotografía y el cine mientras suena la canción I'll Be Here in the Morning del cantautor folk Townes Van Zandt.

El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli; la foto de Yoko Ono y John Lennon que tomó Annie Lebowitz antes del asesinato del segundo; Los amantes con los rostros tapados de René Magritte; el autorretrato de Frida Kahlo con Diego Rivera en sus pensamientos; la escena de alfarería entre Demi Moore y Patrick Swayze en Ghost (con un resultado bastante distinto en el torno, ojo); Leo DiCaprio y Kate Winslet en Titanic; Jake Gyllenhaal y Heath Ledger en Brokeback Mountain; y una enmienda al consentimiento en el final de Blancanieves y los siete enanitos, versión Disney.

Esas son todas las referencias que aparecen en el montaje, transmitiendo cómo ve Rue su relación ideal con Jules, capaz de replicar y transcender los mayores amores de la ficción. El director de foto de Euphoria, Marcel Revv, ha compartido en su perfil de Instagram fotos detrás de las cámaras que enseñan cómo fue el proceso creativo con las actrices en cada una de las escenas del montaje.

Un bonito material al que agarrarnos cuando el desarrollo de la segunda temporada de Euphoria nos lleve, como parece ya irremediable, a terrenos mucho más oscuros y dolorosos para el amor de Rue y Jules.

