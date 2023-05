'Black Mirror': Cuántos episodios tiene la sexta temporada, sinopsis y reparto

No hace mucho que Charlie Brooker, creador de Black Mirror, admitía sus dudas de que hoy en día fuera oportuno hacer más episodios de su serie antológica. En opinión del escritor inglés, la realidad había adelantado a la ficción de una forma tan intensa que Black Mirror, con sus planteamientos distópicos y su suspicacia frente a la tecnología, tenía por fuerza que quedarse corta. Así que Brooker, aprovechando que seguía asociado a Netflix, pasó a rodar especiales televisivos que repasaran en clave de comedia cada uno de estos convulsos años.

Concretamente Brooker estrenó en la plataforma de streaming dos: A la mierda 2020 y A la mierda 2021. Luego de este último, y según la pandemia remitía, pensó que tampoco era tan mala idea volver sobre su serie insignia, así que la sexta temporada de Black Mirror es una realidad. Es la tercera que ve la luz en Netflix, y será sensiblemente más larga que la tanda anterior (aquella que culminaba con un tercer episodio protagonizado por Miley Cyrus). De este modo, la sexta temporada de Black Mirror estrenará de golpe cinco nuevos episodios.

Pero, ¿cuándo? Netflix solo ha desvelado por ahora el mes: junio. Con lo que apenas queda un mes para reencontrarnos con la maquiavélica mente de Brooker, acompañado en esta ocasión para alguno de los guiones por Bisha K. Ali (showrunner de Ms. Marvel). Aunque aún no haya una fecha concreta, la plataforma de streaming ya ha desvelado la sinopsis de los capítulos así como el equipo creativo de cada uno.

Aaron Paul aparece en 'Más allá del mar' (capítulo 3) Netflix

'Black Mirror' temporada 6: sinopsis de los episodios

El primero de estos episodios se titula Joan es horrible. Dirige Ally Pankiw (llegada de The Great o Schitt’s Creek) con guion de Brooker, y nos presenta a una mujer que un día descubre que una plataforma de streaming ha lanzado una adaptación televisiva de prestigio sobre su vida. El segundo, a continuación, se titula Loch Henry y aparte de estar escrito por Brooker lo dirige Sam Miller (Podría destruirte). Narra cómo una pareja viaja a un pueblo escocés para rodar un documental de la naturaleza, y en dicho pueblo empiezan a pasar cosas raras.

El tercero es Más allá del mar. Escribe Brooker, dirige John Crowley (quien nos trajera Brooklyn con Saoirse Ronan) y se ambienta en un 1969 alternativo, con dos hombres envueltos en una peligrosa misión. El día de Mazey, cuarto capítulo, está dirigido por Uta Briesewitz (La rueda del tiempo), y se centra en una estrella que es perseguida por los paparazzi hasta que se ve envuelta en un incidente violento.

Por último, Demonio 79 está coescrito por Brooker junto a la citada K. Ali. Dirige Toby Haynes (que ya ha trabajado en Black Mirror en el pasado) y nos lleva al norte de Inglaterra en 1979, cuando una dependienta se ve obligada a cometer actos terribles para impedir una catástrofe.

Zazie Beetz aparece en 'El día de Mazey' (capítulo 4) Netflix

'Black Mirror' temporada 6: reparto

A cada nueva temporada Black Mirror ha aumentado su fama, de ahí que progresivamente atraiga a más intérpretes famosos. La sexta temporada no es una excepción, de forma que mientras múltiples realizadores televisivos encuentran otra oportunidad de brillar, varias estrellas de renombre aumenten la legitimidad de la serie. Joan es horrible es especialmente potente, porque ahí tenemos a Michael Cera, Himesh Patel y Salma Hayek como la actriz de la serie que focaliza la trama.

En Loch Henry tenemos a un elenco más desconocido donde sobresale John Hannah (La momia) pocos meses después de habernos puesto los pelos de punta en la escena inaugural de The Last of Us. En Más allá del mar está Aaron Paul con Josh Hartnett y Kate Mara, mientras que en El día de Mazey vemos a Zazie Beetz (Atlanta, Joker) como la sufrida protagonista. Por último no hay figuras destacables en Demonio 79 (a Anjana Vasan la vimos en Killing Eve), así que tocará descubrir a alguien.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.