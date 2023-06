'Black Mirror': ¿Cuántos episodios tiene la sexta temporada que acaba de llegar a Netflix?

Durante meses Charlie Brooker insistió en que, con la que estaba cayendo, no tenía sentido seguir haciendo Black Mirror. Es por ello que el aclamado guionista británico prefirió aprovechar el contrato con Netflix que seguía en activo para realizar dos especiales que repasaran de forma burlona cada nuevo año de esa “nueva normalidad” que había logrado que Black Mirror fuera redundante. El resultado: A la mierda 2020 y A la mierda 2021. Pero Brooker cambió eventualmente de idea.

Desde el 15 de junio está disponible en Netflix la sexta temporada de Black Mirror. Es la tercera que ve la luz en la plataforma luego de la andadura de esta serie antológica en Channel 4, y una nueva muestra de la confianza que Netflix ha depositado en Brooker. Esto se debe a que la temporada actual está integrada por hasta cinco episodios, con lo que es sensiblemente más extensa que la anterior entrega. La cuarta temporada de Black Mirror, recordada sobre todo por la presencia de Miley Cyrus, duró solo tres capítulos. Como en los tiempos de Channel 4.

El tiempo sin hacer Black Mirror le dio a Brooker más ideas de lo acostumbrado, que incluso llegó a sopesar con la ayuda de ChatGPT para ver hasta qué punto la AI podía ser amenazadora (según ha contado, no mucho). Pero, ¿de qué van los nuevos episodios de Black Mirror? ¿Con qué nuevas ideas enfermizas nos van a sorprender?

1. Joan es horrible

Salma Hayek aparece en el primer episodio de la nueva temporada Netflix

Todos los episodios de la sexta temporada de Black Mirror han sido escritos, como es habitual, por Brooker (salvo alguna excepción en la que ha estado acompañado). El capítulo inicial está dirigido por Ally Pankiw (llegado de The Great o Schitt’s Creek), y se ocupa de una mujer que descubre que una plataforma de streaming acaba de estrenar una prestigiosa serie basada en su propia vida. En el reparto de este episodio encontramos a Salma Hayek Pinault como la estrella de dicha serie, secundada por Michael Cera, Himesh Patel, Ben Barnes o Rob Delaney.

2. Loch Henry

Los protagonistas de 'Loch Henry' Netflix

Sam Miller (Podría destruirte) dirige este inquietante capítulo, cuya historia da comienzo con una pareja viajando a un pueblo escocés. Su objetivo es rodar un documental sobre la naturaleza, pero cambian de idea al enterarse de un evento del pasado que les mueve a investigar y a toparse con sucesos espeluznantes. El elenco de Loch Henry es algo menos lujoso que el de Joan es horrible, encabezado por Daniel Portman y Monica Dolan pero teniendo una aparición de John Hannah (Jonathan en La momia) tras el inquietante prólogo de The Last of Us.

3. Más allá del mar

Aaron Paul aparece en 'Más allá del mar' (capítulo 3) Netflix

El tercer episodio toma su título de la canción clásica de Bobby Darin, Beyond the Sea, para situarnos en un 1969 alternativo. En esta nueva realidad dos astronautas se embarcan en una peligrosa misión. El reparto vuelve a ser majestuoso, al estar encabezado por Aaron Paul, Kate Mara y Josh Harnett. Parte de Más allá del mar, por cierto, se rodó en España según las directrices de John Crowley (el mismo que firmara la reivindicable Brooklyn junto a Saoirse Ronan).

4. El día de Mazey

Zazie Beetz aparece en el capítulo 4 Netflix

Este capítulo también tiene localizaciones en España. Lo rodó Uta Briesewitz (La rueda del tiempo), y su argumento remite a un episodio tan conocido y trágico como la muerte de Lady Di. Pues la trama de El día de Mazey nos presenta a una actriz perseguida por los paparazzi, en un acoso mediático que se verá mezclado con un accidente automovilístico. Protagoniza Zazie Beetz (Atlanta, Joker) junto a Danny Ramírez.

5. Demonio 79

Fotograma del capítulo 5 Netflix

Finalmente, para la escritura del quinto episodio Brooker ha contado con la colaboración de Bisha K. Ali, llegada de Ms. Marvel. El director por otro lado es Toby Haynes, que ya ha firmado algún que otro episodio de Black Mirror en el pasado. La trama en sí vuelve a llevarnos atrás en el tiempo, fijando su desencadenante en 1979. En el norte de Inglaterra, una tímida asistente de ventas (Anjana Vasan, vista en Killing Eve) se ve obligada a hacer cosas horribles para impedir una catástrofe.

