El creador de 'Black Mirror' intentó escribir un episodio con ChatGPT y salió "una mierda"

Uno de los motivos que subyace a la huelga de guionistas de Hollywood, y que redunda en la necesidad de regulaciones que defiende el sindicato, es el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Esta tecnología parece encontrarse en ebullición de un tiempo a esta parte, con la facultad de generar todo tipo de imágenes pero también de fabular argumentos y guiones. Para esto último parece especialmente socorrido ChatGPT, abocándonos a un escenario distópico remitente a Black Mirror.

Lo cual tiene gracia porque Charlie Brooker, su creador, ha vuelto a las andadas tras unos años de parón en los que consideraba que no podía escribir nada que se igualara a los extremos desquiciantes de la realidad. El británico ha estado ocupado últimamente con dos especiales para Netflix que resumían sus años respectivos (A la mierda 2020 y A la mierda 2021), y ahora regresa a su serie insignia con una sexta temporada que ya mismo se incorpora al catálogo.

Empire ha entrevistado a Brooker sobre todos esos episodios que llegan de golpe el 15 de junio. Y durante la charla el guionista ha revelado que durante el desarrollo de la nueva temporada quiso probar a utilizar el famoso ChatGPT, para ver si de ahí podía salir el esqueleto de un capítulo. “He jugado un poco con ChatGPT”, cuenta Brooker. “Lo primero que hice fue escribir ‘generar episodio de Black Mirror’ y me salió algo que a primera vista parecía potable, pero a segunda vista una mierda”.

Brooker no está muy contento con la experiencia. “Lo único que hizo fue buscar todas las sinopsis de los episodios de Black Mirror y juntarlas. Si escarbas un poco más lo descubres: ‘Ah, en realidad no hay ningún pensamiento original aquí’”. Según Brooker tampoco parece que haya mucho que temer en torno a las posibilidades de creación de la AI, aunque apunta que ChatGPT sí le acabó ayudando después de todo: le hizo descubrir que tenía un vicio a la hora de desarrollar cada historia autoconclusiva, del que no se había percatado.

“Fui consciente de que había escrito muchos capítulos donde alguien decía ‘oh, he estado todo el tiempo dentro de un ordenador’. Así que pensé ‘desecharé cualquier idea de lo que creo que es Black Mirror’. No tiene sentido hacer una serie antológica si no puedes romper tus propias reglas”. Según esta iniciativa Brooker se puso a escribir nuevas historias que nos alerten de un futuro cercano e hipertecnológico, pero donde al parecer tecnologías como ChatGPT no son para tanto.

La nueva temporada de Black Mirror llega encabezada por un reparto desopilante, en el que encontramos a Salma Hayek, Aaron Paul, Michael Cera o Zazie Beetz.

