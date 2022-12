En el panorama del cristianismo fundamentalista, sobre todo si es en EE UU, los 'pánicos satánicos' resultan tan normales como los chaparrones en otoño. Cada equis tiempo, un reverendo o predicador causará cierto grado de histeria colectiva señalando a un producto de cultura pop como inspirado por Lucifer, ya sea este la música metalera, los juegos de rol, Los osos amorosos... o la nueva serie animada de Aubrey Plaza.

La actriz de The White Lotus, a la que próximamente veremos en Agatha: Coven of Chaos (¡brujería! ¡a la hoguera!) interviene en Little Demon, un show de FX en el que Danny DeVito le presta su voz al Ángel Caído: desde aquel capítulo de Friends, todos sabemos que este hombre huele a azufre. En cuanto a Plaza, la oímos en VO como la ex del susodicho, una mujer que trata de alejar a su hija (Lucy DeVito) de la mala influencia de su padre, sin conseguirlo.

Aunque algunos le reprochan a Little Demon su humor chocarrero y escatológico, la serie no está recibiendo malas críticas, con un 80% de notas positivas en el agregador Rotten Tomatoes. Donde está cayendo peor que mal, eso sí, es en los círculos de la derecha religiosa estadounidense, con el congresista republicano Mike Johnson acusándola de ser "maligna" tras haber visto el primer capítulo junto a su hija de 11 años.

El exabrupto de Johnson (quien, faltaría más, no se molestó en informarse de que iba a ver un show para adultos) ha generado a su vez una teoría conspirativa que acusa a la serie de propagar mensajes satánicos y a Plaza de practicar la brujería. Algo, esto último, de lo que dudamos mucho, aunque la actriz tenga sobradas dotes para el mal de ojo (que se lo pregunten a Chris Pratt).

"He oído hablar del tema", admite Plaza en una entrevista para Deadline (vía IndieWire). "No es la primera vez que uno de mis proyectos se ha ganado la hostilidad de la comunidad cristiana: la primera película que produje fue En pecado, y creo que fue la Catholic Review la que la calificó de 'basura, sencillamente basura'. Lo pusimos en el póster".

Así pues, Aubrey Plaza prefiere tomarse las cosas con filosofía. "Si Little Demon fuera una película independiente, seguramente también haríamos algo así", bromea. Y concluye: "Es una serie de animación para adultos: que todo el mundo se calme un poco".

