La broma pesada con la que Aubrey Plaza atemorizó a sus compañeros de 'The White Lotus'

El reparto de la segunda temporada de The White Lotus ha tenido que enfrentarse a un misterio no solo delante de las cámaras, sino también detrás de ellas, y todo por culpa de Aubrey Plaza, una de las protagonistas. Al parecer, la actriz abrazó a su Jared Leto interior durante el rodaje para gastar una broma de lo más pesada a sus compañeros.

Los intérpretes de esta nueva entrega estuvieron cinco meses rodando la serie en el hotel San Domenico Palace, en Taormina, Sicilia. Allí, Plaza orquestó cierta gamberrada que hizo que Adam DiMarco se llegara a cuestionar su propia realidad. Al parecer, tal y como recoge EW, valiéndose de difusores del hotel, la actriz dispuso un símbolo parecido al de El proyecto de la Bruja de Blair en el suelo del camerino de DiMarco.

No contenta con asustar a este, puso el mismo símbolo en su camerino para gastar la misma broma a sus compañeras Haley Lu Richardson y Meghann Fahy. Cuando el personal del hotel revisó las cámaras de seguridad para dar con el culpable por petición de DiMarco, que también había recibido notas perturbadoras por debajo de la puerta, se descubrió que se trataba de Plaza.

Sin embargo, Plaza, que de actuar sabe bastante, se metió tanto en su papel que juró que no había sido ella, provocando que DiMarco se sintiera confuso. "Me cuestioné mi realidad por un tiempo, no sabía en quién confiar", ha asegurado el actor: "Era como Asesinato en el Orient Express. Todo el mundo era el asesino".

A toda esta situación hay que añadir el hecho de que el resort en el que se alojaban estaba, aparentemente, embrujado. O eso decía el actor Jon Gries, asegurando que había tenido un encuentro paranormal con una misteriosa figura con la que también se topó DiMarco. "Oí a Jon Gries contar una historia de una pesadilla que tuvo y no me lo podía creer porque tuve la misma pesadilla dos noches antes", ha afirmado DiMarco.

"Había un hombre calvo que iba y venía, y se acercaba a la pata de nuestra cama para cogernos", ha recordado DiMarco del sueño que compartieron: "Me levanté gritando y no pensé más en ello hasta que Jon mencionó la historia".

¿Qué está pasando en Taormina?

Tras el inesperado éxito de la primera temporada de The White Lotus, una acertadísima aproximación a la lucha de clases desde un lujoso hotel en Hawái, HBO renovó la serie por una segunda temporada que ha traído nuevos cadáveres a la pantalla, esta vez desde Sicilia.

El primer episodio ya nos adelantó que habría nuevos muertos en esta entrega. Sí, muertos, en plural. La temporada arrancaba con Daphne (Fahy) dándose un último chapuzón en el mar antes de dar por finalizadas sus vacaciones, pero cuando se zambullía en el agua, se topaba con un cadáver. Segundos después, informaban a Valentina (Sabrina Impacciatore), responsable del hotel, de que en realidad se trataba de varios cuerpos.

Tendremos que esperar hasta el final de la segunda entrega, que explora el adulterio o el sexo, para conocer la identidad de las víctimas.

