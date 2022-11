Marvel ficha a Aubrey Plaza ('The White Lotus') para 'Agatha: Coven of Chaos'

Durante su carrera, y especialmente en series como The White Lotus y Parks and Recreation, Aubrey Plaza se ha especializado en el humor impasible y en poner unas miradas fijas capaces de darle un susto al miedo. Por eso nos encanta saber que Marvel contará con ella para Agatha: Coven of Chaos, el spin-off de Bruja Escarlata y Visión centrado en el personaje de Kathryn Hahn.

Aunque aún no sabemos de qué personaje se hará cargo la actriz, sí sabemos que trabajará junto a Joe Locke (Heartstopper) y a Emma Caulfield, que retomará el papel de Dottie. Otro nombre que regresa es el de Jac Schaeffer, que se encargará de los guiones de este nuevo show.

Esta no será la primera vez que el camino de Plaza se cruza con el lado más surrealista de Marvel. Recordemos que la actriz ya interpretó un memorable papel en Legión, la serie de Noah Hawley (Fargo) que convertía a Dan Stevens en un vector de caos alucinógeno dentro del universo de los X-Men.

Agatha: Coven of Darkness forma parte de la nueva hornada de series en el calendario de la Casa de las Ideas. Otros títulos destacables serán Secret Invasion (con Samuel L. Jackson), Ironheart (con Dominique Thorne, a la que veremos en Black Panther: Wakanda Forever), Echo y la segunda temporada de Loki.

