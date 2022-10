'Arkham Asylum' encuentra showrunner: Antonio Campos ('The Staircase') dirigirá la serie spin-off de 'The Batman'

En una ciudad tan caótica como Gotham, el crimen nunca descansa. Batman tampoco, pero él solo no puede con todo. Es por ello que a lo largo de todos estos años, el caballero oscuro ha depositado su confianza en el Asilo de Arkham, en el que (se supone) se trata de rehabilitar a los villanos que encarcela para intentar reinsertarlos en sociedad. Y a otros, como el Joker, simplemente para que no vuelvan a dar problemas.

Que el universo de Batman es amplio es algo que ya sabíamos antes de ver The Batman, la última película en torno al superhéroe que llegó en marzo de este mismo año de la mano de Matt Reeves. La película supuso tal éxito para Warner que no dudaron en planear un futuro en torno al universo del personaje creado por Bob Kane y Bill Finger. Entre esos proyectos que el estudio tenía entre manos, estaba una serie que nació con el nombre de Gotham P.D. pero que ha acabado dividiéndose en dos: la propia Gotham P.D. y Arkham Asylum, la serie que centrará su mirada en la icónica prisión de Gotham.

El director de The Batman ya fue designado por Warner como principal mandamás de todo este universo, pero, como el superhéroe, no se puede encargar de todo. En su lugar, Reeves seguirá produciendo pero delegará parte de su responsabilidad en Antonio Campos, quien ejercerá de showrunner en Arkham Asylum. Campos es un prestigioso director reconocido por la crítica gracias a películas como Simon Killer o Christine, y que recientemente había obtenido también el reconocimiento del público gracias a la serie de HBO Max The Staircase.

Por el momento se desconoce la fecha de inicio para el rodaje de la serie, que aun se encuentra en proceso de producción. No obstante, la serie ha sido descrita como una película de terror o casa encantada como la que representa la propia Arkham. De ahí que no sea raro que HBO haya querido contar con el director detrás de la última gran serie de terror con casa como protagonista. Antonio Campos tiene mucho trabajo por delante, pero parece que Gotham ha vuelto a caer en buenas manos.

