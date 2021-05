‘Andor’: Primeras imágenes desde el rodaje de la nueva serie de 'Star Wars' con Diego Luna

El futuro de Star Wars está en las series. Lo confirma el éxito de The Mandalorian, lo confirma el aplaudido estreno de La remesa mala, y lo confirma sobre todo el ambicioso plan que tiene Disney con respecto a las próximas series en acción real destinadas a su plataforma. Entre ellas destaca Obi-Wan Kenobi pero también Andor, que inició recientemente su rodaje en Londres con Diego Luna retomando el papel que interpretara en Rogue One: Una historia de Star Wars. Andor, de hecho, constituye una precuela del film de Gareth Edwards estrenado en 2016, con Cassian Andor como protagonista antes de afiliarse a la Alianza Rebelde.

Andor, desarrollada por Tony Gilroy (supuesto responsable de los reshoots que tuvo que experimentar Rogue One previo a su estreno definitivo), aún no cuenta con fecha de lanzamiento en Disney+, pero por fin ha dejado ver alguna imagen de su protagonista ataviado con el traje de faena. Así, podemos ver a Luna como el mercenario en un planeta aparentemente desértico que distamos de identificar, sin la compañía del robot K2SO del que era inseparable en Rogue One. Esto no se debe a que la escena rodada no contara con Alan Tudyk, sino a que el carismático droide no aparecerá en Andor (al menos, por el momento).

Descrita como un “thriller de espías”, Andor cuenta en el reparto con Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw y Genevieve O’Reilly repitiendo como Mon Mothma tras La venganza de los Sith y la propia Rogue One. Sobre su desarrollo Luna ha llegado a declarar que “parece que estamos haciendo una película, pero una muy larga”. “El formato de la serie es asombroso porque nos da mucho tiempo para explorar esta historia”, aseguraba.