‘Andor’: La serie no incluirá al K-2SO de Alan Tudyk (al menos de momento)

Rogue One: Una historia de Star Wars es casi la única película lanzada por Lucasfilm desde que está en manos de Disney que se ha topado con cierta unanimidad en el fandom, cercado por el fracaso de Han Solo y la polémica que de la trilogía de secuelas. Es algo que explica por qué, aunque Cassian Andor no sea un personaje particularmente querido, la Casa del Ratón haya decidido darle una serie en solitario, donde volvería a ser interpretado por Diego Luna. En la D23 de 2019 Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, reveló que esta serie ya se había puesto en marcha, y salieron a presentarla tanto Luna como Alan Tudyk, que diera vida al droide K-2SO en la película dirigida por Gareth Edwards.

Desde entonces, sin embargo, Tudyk no ha vuelto a dejarse caer por la promoción de la serie que luego supimos que se titularía Andor. Ni apareció en el pasado Investor Day, ni había rastro de él en las imágenes del rodaje en Reino Unido. Algo extraño dado que K-2SO sí fue uno de los elementos más celebrados de Rogue One, y durante una reciente entrevista con Collider en la que promocionaba su nueva serie de Syfy (Resident Alien), el propio Tudyk ha explicado a qué se debían estas ausencias. Y es que lamentablemente el droide no va a aparecer en Andor. O, al menos, no de momento.

“La están rodando ahora y yo no estoy en ella. Pero, si sigue adelante, se tendrá que contar la historia completa, y yo acabaré por ahí”, revelaba, poniendo distancia con la serie que, tras unos erráticos compases iniciales, está dirigiendo el mismo Tony Gilroy que se encargara de los controvertidos (pero afortunados a todas luces) reshoots de Rogue One. “En algún punto estaré en la serie. Es solo que la historia que Tony quiere contar no incluye a K-2SO hasta algo después… no puedo ser muy específico, pero puedo decir que definitivamente no estaré en la primera temporada”, concluía.

De las declaraciones de Tudyk podemos extraer no solo que K-2SO pueda aparecer en el futuro, sino que además Disney ha concebido Andor como una serie tradicional al estilo The Mandalorian, planteándose como una historia de varias temporadas. Algo distinto a lo ocurrido con, por ejemplo, la esperada miniserie Obi-Wan Kenobi, y que animaría a sus guionistas a tomarse el tiempo necesario para desarrollar la historia: aquélla que se centra en las aventuras de Andor previamente a lo visto en Rogue One y en, por lo tanto, los primeros días de la Alianza Rebelde.

Andor aún no tiene fecha de estreno en Disney+, pero puedes echarle un vistazo a la cronología actualizada de Star Wars para aclarar qué lugar ocuparía la serie en ella.