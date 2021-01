De la Alta República a la Primera Orden: ‘Star Wars’ actualiza su cronología

Star Wars es una saga que nunca ha dejado de expandirse, si no contamos aquella vez que Disney adquirió Lucasfilm y apartó del canon un buen puñado de historias ajenas a las películas (las conocidas, ahora, como 'Star Wars Legends'). Tras la controvertida experiencia con la nueva trilogía, sin embargo, la Casa del Ratón parece haberle empezado a coger el tranquillo a la licencia tan jugosa que tiene entre manos (gracias, sobre todo, a The Mandalorian) y esto ha derivado en multitud de anuncios que harán de la continuidad de la saga algo mucho más confuso de lo que ya es. Semanas después de que, durante el Investor Day, se confirmaran una decena de películas y series nuevas, ya tenemos las herramientas para situarnos.

Hasta ahora, la línea temporal de Star Wars se había dividido en tres sencillas fases, correspondientes a las distintas trilogías a las que ha dado lugar: las precuelas pertenecían a la Era de la República, la trilogía original a la Era de la Rebelión, y las tres recientes películas de J.J. Abrams y Rian Johnson a la Era de la Resistencia, distribuyéndose los diversos spin-off entre los márgenes. Con motivo de la publicación de la novela The High Republic: Light of the Jedi a manos de Charles Soule, Disney ha efectuado una contundente remodelación de esta cronología, de forma que ahora se divida en seis periodos distintos. Puedes ver una imagen de muestra bajo estas líneas.

Nueva cronología de 'Star Wars'

Intentamos sembrar algo de claridad. La era conocida como ‘La Alta República’ aún no cuenta con ninguna serie o película asociada, pero es fácil ubicarla en términos históricos. La novela de Soule pertenece a este espacio, con la idea de que dé pie a toda una colección de nuevas tramas, y parte con el propósito de aclarar qué ocurrió antes de La amenaza fantasma, el Episodio I de George Lucas. Además sabemos de la existencia de The Accolyte, serie anunciada durante el Investor Day que promete mostrar la faceta más terrorífica de la galaxia y, según se afirmó en su momento, se ambienta “en los últimos días de la Alta República”.

‘La Caída de los Jedi’ comprende las tres precuelas dirigidas por Lucas: la mencionada Amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los Sith. A lo largo de esta etapa tuvo lugar el ascenso del Emperador Palpatine, la caída en el Lado Oscuro de Anakin Skywalker y la purga Jedi, además del gran conflicto militar conocido como las Guerras Clon. De ahí que, además de las películas, ‘La caída de los Jedi’ también incluya la serie animada Star Wars: The Clone Wars, desarrollada por Dave Filoni.

‘El reinado del Imperio’ se desarrolla inmediatamente en años posteriores, y cubre el margen de tiempo entre La venganza de los Sith y Rogue One: Una historia de Star Wars. Han Solo: Una historia de Star Wars se incluye aquí, como también está confirmado que lo hace The Bad Batch, próxima serie animada de Filoni. Tirando de lógica, podemos incluir asimismo otras series anunciadas como Lando y Obi-Wan Kenobi; esta última siendo protagonizada por un Ewan McGregor recién exiliado y un Hayden Christensen bajo el casco de Darth Vader.

Sin muchas novedades con ‘La Era de la Rebelión’; volvemos a encontrar en ella la trilogía original de Star Wars compuesta por Una nueva esperanza, El imperio contraataca y El retorno del Jedi, pero también están incluidas oficialmente en ella Rogue One: Una historia de Star Wars y la serie animada Star Wars Rebels. Tirando del hilo, tampoco sería descabellado añadir Andor, la futura serie protagonizada por Diego Luna que refiere acontecimientos previos a Rogue One.

El margen entre la Era de la Rebelión y la Era de la Resistencia ahora tiene nombre: este es ‘La Nueva República’, y se extiende durante los años de engañosa paz que atravesó la galaxia entre una guerra y otra. Ya hemos podido explorar esta fase y seguiremos explorándola gracias a The Mandalorian, y es de suponer que también entren en esta las series Ahsoka (con la Jedi interpretada por Rosario Dawson), Rangers of the New Republic y The Book of Boba Fett (que llegaría en diciembre de este año).

Por último, ‘El ascenso de la Primera Orden’ incluye El despertar de la Fuerza, Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker, así como otra serie animada: Star Wars Resistance. Después de lo narrado en El ascenso de Skywalker aún no se sabe nada, pero probablemente sea cuestión de tiempo que Disney ambiente alguna nueva película o serie en este futuro indeterminado.