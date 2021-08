'And Just Like That': Ya está aquí la tierna foto de Carrie y Mr. Big que los fans de 'Sexo en Nueva York' esperaban

Con sus subidas y bajadas, y pese a sus ideas y venidas, la relación entre Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y Mr. Big (Chris Noth) sigue siendo una de las más recordadas entre los seriéfilos. Por eso, no es de extrañar que And Just Like That, la secuela de Sexo en Nueva York que ya se rueda en la ciudad de los rascacielos, haya querido recuperar también al gran amor de la protagonista.

La semana pasada, una estilosísima Sarah Jessica Parker y un elegante Chris Noth fueron captados por las cámaras durante el rodaje de la ficción en Chelsea, Manhattan. Y, ahora, la actriz ha querido compartir con sus seguidores en redes un nuevo y tierno vistazo a la parejita televisiva:

"Estos dos. Apuesto a que se quedarán hasta tarde esta noche", ha comentado la actriz junto a la instantánea en la que se los ve de lo más acaramelados. Noth ha respondido a su compañera con varios emojis de bebidas y ha compartido otra imagen junto a Parker con el mensaje: "Juntos otra vez".

Ahora solo queda comprobar qué tal les va en esta nueva tanda de episodios, sobre los que por el momento han trascendido pocos detalles. Ya sabemos que, como pareja, la estabilidad nunca ha sido su fuerte, pero Carrie y Mr. Big siempre se las arreglan para volver a darse otra oportunidad.

El mes pasado, HBO Max lanzaba la primera imagen oficial de este regreso con Carrie, Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon) de nuevo por las calles de Nueva York. La ficción, que comenzó a rodarse en junio y aún no tiene fecha de estreno, contará con 10 capítulos en los que también aparecerán Wille Garson en la piel de Stanford Blatch, Mario Cantone como Anthony Marentino, Evan Handler como Harry Goldenblatt y David Eigenberg en la piel de Steve Brady.

La ausencia más destacada es la de Samantha, interpretada por Kim Catrall, la cuarta protagonista de la exitosa serie original. ¿Será lo mismo sin sus siempre desprejuiciados consejos amorosos y sexuales?

