'And Just Like That...' 1x03: Carrie Bradshaw, agente secreta: la gran sorpresa de la nueva 'Sexo en Nueva York'

[SPOILERS DE 'AND JUST LIKE THAT...' 1x03]

En el tercer episodio de And Just Like That...’ ya empezamos a intuir qué podemos esperar del regreso de Sexo en Nueva York. Mientras en los dos primeros capítulos nos mostraban cómo habían evolucionado los personajes de la serie original y nos presentaban a los nuevos, en el tercero ya vislumbramos en el horizonte los problemas a los que tendrá que enfrentarse el trío protagonista.

Este juego de los guionistas, en el que ahora Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davies) y Miranda (Cynthia Nixon) son tres mujeres de mediana edad que se desenvuelven con torpeza en los convencionalismos del 2021, empieza a ser más divertido de lo que parecía.

Un testamento con sorpresa

El argumento central de esta primera temporada de And Just Like That... gira en torno a Carrie, que tras el fallecimiento de su marido tiene que aprender a comenzar una nueva vida sin pareja. Ella solo quiere llevar esa vida del Upper West Side que ha llevado siempre, que consiste en pasar tiempo con sus amigas más allegadas y dar largos paseos para olvidarse de todo, pero parece que el universo no va a poner las cosas fáciles.

Carrie y Miranda Cinemanía

En la lectura del testamento de Big, una misteriosa (y millonaria) donación a su exmujer, con la que supuestamente había cortado todo tipo de contacto, hará que la que fuese la columnista más deslenguada de la Gran Manzana comience una investigación exhaustiva sobre las causas de este peculiar regalo post-mortem.

Y ese patosismo que rodea a las protagonistas en esta nueva tanda de capítulos quedará de manifiesto aquí, donde Carrie se asemejará más a Anacleto, agente secreto que a la femme fatale con altos tacones a la que estamos acostumbrados. La periodista irá poco a poco siguiendo unas extrañas pistas que prometen darle más de un disgusto y ponerla en situaciones algo comprometedoras.

Che Diaz, un soplo de aire fresco en la serie

Charlotte descubre un secreto de su hija: esta le confiesa que no se identifica como una chica. A la más conservadora de las protagonistas de la serie se le plantea entonces el dilema de cómo abordar con ella el tema y cómo apoyarla y, para ello, Che Diaz (Sara Ramírez) será un pilar básico.

Che Diaz Cinemanía

El personaje de la jefa de Carrie ha supuesto el gran soplo de aire fresco de estos nuevos capítulos, y sobre elle (desde el primer momento Che se identifica como persona no binaria) recaerá el peso de guiar a Charlotte, Miranda y la propia Carrie en todo lo relativo al colectivo LGBTIQ+. Su monólogo sobre la representación trans y no binaria en la ficción es, sin duda, el mejor momento de este episodio.

Pero todo apunta a que Che no solo influirá en la manera de pensar de Charlotte, también promete ser un personaje clave en la vida de Miranda.

Cuando no sabías que tu matrimonio no te hacía feliz

La gran diferencia que tendrá el personaje de Miranda respecto a sus amigas es que la abogada está a punto de coger las riendas de su propia vida, una vida que acaba de reconocer que se ha quedado anclada en algún punto indeterminado de su pasado.

Carrie y Miranda Cinemanía

Mientras a Carrie y a Charlotte los cambios les vienen impuestos (la viudedad a la primera y la identidad de género de su hija a la segunda), parece que Miranda es la única que propiciará su viaje personal a lo largo de la serie. Y ese viaje, además del hecho de que se le planteen dudas sobre su heterosexualidad, tiene un reverso algo más oscuro: tendrá que poner sobre la mesa sus incipientes problemas con el alcohol.

Solo el tiempo, o el esperado golpe de efecto de la mid-season dentro de dos semanas, dirá si Miranda hace realidad esa evidente atracción por Che...