"Que os jodan": Kristin Davis estalla contra las burlas por su edad en el reboot de 'Sexo en Nueva York'

La semana pasada, regresábamos a Nueva York con las mejores anfitrionas posibles: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) volvían a ponerse sus mejores galas en And Just Like That, secuela de la exitosa serie Sexo en Nueva York que llegaba finalmente a HBO Max.

Pese a las ganas de los fans por reencontrarse con estas amigas, la nueva ficción no ha estado exenta de polémica en las últimas semanas por las críticas sobre el aspecto de las tres protagonistas, críticas que aseguran que parecen demasiado mayores. Hace un mes, Sarah Jessica Parker se refería a estos desafortunados comentarios, defendiendo que el revival retrate a sus personajes abrazando la cincuentena: "Hay mucha conversación misógina en respuesta a nosotras que nunca habría con un hombre".

Ahora ha sido su compañera Kristin Davis la que ha estallado al hablar sobre este tipo de agresiones y burlas que han sufrido debido a su edad. En una entrevista para The Times (vía Screen Rant), la actriz ha afirmado estar muy enfadada por estos ataques: "Todo el mundo quiere comentar, a favor o en contra o lo que sea, sobre nuestro pelo, nuestras caras y nuestro esto y lo otro. Me cabrea y no quiero estar cabreada todo el tiempo, así que no lo miro, solo sé que está ahí...".

"Pero también pienso, y voy a ser contundente, pienso: 'Que os jodan. Que os jodan, gente. Venid aquí y hacedlo mejor'. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Qué estáis haciendo?", ha añadido, dejando bien claro lo que piensa de quienes se creen con derecho a opinar sobre sus cambios físicos debido a la edad.

And Just Like That sigue a Carrie y a sus mejores amigas lidiando una vez más con su vida, el amor y el sexo, esta vez en la cincuentena. Recordemos que Nixon, que da vida a Miranda, también se ha mostrado satisfecha con el retrato que hace la serie de las mujeres de 50 años: "Creo que es revolucionario hacer una ficción sobre mujeres de mediana edad, con sus cuerpos femeninos que envejecen".

