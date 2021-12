AMC renueva ‘Fear the Walking Dead por una octava temporada

Los cómics de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard han dado el salto a la televisión con tal impacto que es imposible ceñir el fenómeno de The Walking Dead a un único medio, siendo el título de la serie más exitosa de AMC. La fidelidad de la audiencia ha sido tan fuerte que ya ha originado hasta tres spin-offs: mientras The Walking Dead: World Beyond va por su segunda temporada, hace algunos meses supimos de la preparación de una serie antológica titulada Tales of the Walking Dead… a las que hay que sumar, naturalmente, Fear of the Walking Dead.

Esta suerte de precuela de The Walking Dead fue el primer spin-off en recibir luz verde, y en torno a la mitad inicial de su séptima temporada cundía cierta inquietud por el futuro de la serie. ¿Concluiría la historia en esta mitad restante, alineándose con el final definitivo de The Walking Dead que veremos en 2022? AMC acaba de desmentirlo, puesto que ha anunciado que Fear of the Walking Dead acaba de ser renovada por una octava temporada. Paralelamente se ha confirmado que Madison Clark, interpretada por Kim Dickens, va a regresar en la segunda mitad de esta temporada (prevista para abril), pasando a ser una presencia regular en la octava entrega.

“Madison Clark es un personaje fundacional del universo The Walking Dead: heroica, compleja, una persona normal que se convierte en guerrera y en una fuerza del bien”, declara Scott M. Gimple, gran artífice de la saga. “Su talento en bruto, fortaleza y brillo electrificarán esta serie de nuevo, y no podríamos tener más suerte por tenerla de vuelta”. No hay detalles sobre la trama de esta octava temporada de Fear the Walking Dead, como tampoco se ha aclarado si esta nueva entrega será la final, o qué planes tienen los productores de cara a su posible final.

Por ahora, parece que tendremos Fear the Walking Dead para rato, en consonancia al resto de spin-offs.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.