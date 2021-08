Algunos de los capítulos de ‘¿Qué pasaría si…?’ podrían tener secuela

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DEL TERCER CAPÍTULO DE ¿QUÉ PASARÍA SI...?]

Frente a la abigarrada continuidad del MCU, que obliga a que todas sus series apuntalen una historia común a través de continuos cliffhangers y personajes compartidos, la recientemente estrenada ¿Qué pasaría si…? supone todo un soplo de aire fresco. ¿Por qué? Porque es autoconclusiva: ninguno de sus episodios tiene incidencia en una trama común, pretendiendo únicamente jugar con el universo a base de plantear escenarios tan sugerentes como Peggy Carter tomando el suero del supersoldado o T’Challa liderando a los Guardianes de la Galaxia. Sus primeros tres episodios no se han apartado de esta ambición, pero el plan de Marvel podría ser, como acostumbra, un poco más complejo.

¿Qué pasaría si…? ha desarrollado la costumbre de concluir los episodios con una pequeña escena que pone la trama patas arriba; en el último estrenado en Disney+, sin ir más lejos, podemos ver un providencial reencuentro entre Nick Fury y Carol Danvers. Entrevistado por Discussing Film, el guionista principal de la serie A.C. Bradley ha explicado cuál es la motivación de estas escenas: “Los giros finales que tienen muchos de estos episodios (no todos) están inspirados en algo que amamos de Marvel: sus escenas poscréditos”. Para, a continuación, dejar caer que estos giros podían dejar entrever algo más que un homenaje.

“La esperanza es que, si hacemos secuelas, si vemos a los héroes más adelante, respondamos a algunas de las preguntas planteadas en estos giros”, añadió Bradley. Esto implica que los guionistas desarrollarían algunos puntos examinados en estos capítulos con “secuelas” que podríamos ver en el futuro de ¿Qué pasaría si…? (que mínimo tendrá una temporada más). No obstante, el propio Bradley le ha quitado peso a esta afirmación, sosteniendo que el mayor atractivo de la serie de Marvel es su falta de pretensiones y su voluntad de jugueteo envuelto en una animación espectacular.

“Pero no pretenden ser promesas férreas de futuros episodios, solo una especie de ‘¿cuál sería un giro divertido al final de esto?’. Los cómics de What if…? eran conocidos por sus finales sorprendentes, así que queríamos homenajear eso”. Puede que en ese caso la continuidad insinuada se limite a más giros finales, pero eso no quita que algunos de los planteamientos barajados sean muy potentes. Sin ir más lejos, pronto veremos un capítulo con los personajes convertidos en zombies: una tesitura que dentro de los cómics ha conducido a su propio arco, Marvel Zombies. El multiverso sigue expandiéndose.

