Ni Scarlett Johansson, ni Robert Downey Jr.: estas son las voces de los Vengadores en '¿Qué pasaría si...?'

Marvel Studios se ha estrenado en la animación poniendo patas arriba el MCU con la serie ¿Qué pasaría si...?, que explora universos alternativos en sus episodios autoconclusivos. De momento, hemos podido ver a una Peggy convertida en Capitana Carter y a un T'Challa como Star-Lord en sus dos primeros episodios, y en ambos casos han sido las estrellas de las películas, Hayley Atwell y el fallecido Chadwick Boseman, quienes han prestado su voz a su personajes en versión animada.

Sin embargo, no siempre los actores y actrices que han interpretado a estos héroes y villanos en las películas les pondrán voz en la serie marvelita. Sin ir más lejos, la Viuda Negra y el Iron Man de ¿Qué pasaría si...? no sonarán como Scarlett Johansson y Robert Downey Jr. en inglés.

El tercer episodio de la ficción, ya disponible en la plataforma, nos traslada a una realidad en la que los héroes más poderosos de la tierra han sido asesinados antes de llegar a reunirse y convertirse en los Vengadores. Así, hemos podido ver a varios viejos conocidos en este capítulo, entre ellos Nick Furia (con voz de Samuel L. Jackson), el agente Coulson (con voz de Clark Gregg), Ojo de Halcón (con voz de Jeremy Renner), Hulk (con voz de Mark Ruffalo) o Loki (con voz de Tom Hiddleston).

Sin embargo, como avanzábamos, Johansson y Downey Jr. no han participado en la serie, por lo que Lake Bell (actriz de voz de personajes como Poison Ivy) ha doblado a Natasha Romanoff para la ocasión, y Mick Wingert ha hecho lo propio con Tony Stark tras haberle prestado ya su voz en varias series y videojuegos. Capitana Marvel también tiene un pequeño cameo en el episodio, en el que es Alexandra Daniels, y no Brie Larson, quien hace el doblaje.

¿Qué ha pasado aquí?

Pese a que algunos espectadores se han preguntado si la ausencia de Johansson está relacionada con su batalla contra Disney por sus ganancias en el estreno de Viuda Negra, la razón principal que ha provocado esta situación sería la incompatibilidad de agendas de las estrellas, tal y como explicó el productor Brad Winderbaum en una entrevista a Variety: "Fue por el calendario".

Por otro lado, Dave Bautista aseguraba hace unas semanas que no dobló a Drax en ¿Qué pasaría sí...? porque “nadie me lo pidió”. Siendo así, tal vez la Casa del Ratón optara por traer de vuelta a la gran mayoría de sus intérpretes para el doblaje de la serie animada (en torno al 85% del elenco original ha regresado para dar voz a los personajes en la serie), pero no a todos. ¿Johansson tampoco recibió una llamada o se ha tratado simplemente de un problema de agenda? ¿Y qué hay de Robert Downey Jr., el líder del MCU durante más de una década?

A falta de una explicación por parte de Disney o de los propios actores, la serie sigue captando espectadores jugando con todas esas realidades alternativas a las que se presta el MCU. Veremos qué nuevas sorpresas nos depara el cuarto episodio la semana que viene.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.