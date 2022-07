Alden Ehrenreich ('Han Solo') se une a Marvel en la serie 'Ironheart'

Antes de verse en la complicada tesitura de sustituir a Harrison Ford como el mítico Han Solo, Alden Ehrenreich había despuntado en proyectos como ¡Ave César! o Blue Jasmine. Han Solo: Una historia de Star Wars fue una película bastante fallida, hasta el punto de decantar a Disney por la producción de series de Star Wars en lugar de largometrajes, pero la labor de Ehrenreich no fue despreciado del todo, y el intérprete pudo seguir desarrollando su carrera sin acusar el golpe. Así es como recaló en Un mundo feliz, serie que adaptaba a Aldous Huxley desde el catálogo de Peacock antes de ser cancelada tras una única temporada.

Hoy Ehrenreich está vinculado a Oppenheimer, lo nuevo de Christopher Nolan, y Deadline se hace eco de otro proyecto para el intérprete. Se trata de Ironheart, próxima serie de Marvel, con lo que Ehrenreich volvería a actuar bajo el paraguas de Disney. Ironheart narra las andanzas de Riri Williams, joven estudiante prodigio que desarrolla una armadura similar a la de Iron Man que creó Tony Stark, y que nació en 2016 de manos de Brian Michael Bendis y Mike Deodato. Williams estará interpretada por Dominique Thorne, pero Ironheart no supondrá la primera vez que la veamos en el papel: el personaje será introducido en la próxima Black Panther: Wakanda Forever, a estrenarse este 11 de noviembre.

Posteriormente, Ironheart supondrá su aventura en solitario, de la cual no se han concretado más fichajes aparte del de Thorne, la guionista Chinaka Hodge y Ehrenreich, de cuyo papel no han trascendido detalles. Ironheart tampoco tiene fijada una fecha de estreno en Disney+, y lo poco avanzado del proyecto nos indica que no podremos verla hasta probablemente el año que viene, siguiendo a series como She-Hulk: Abogada Hulka (que llega este 17 de agosto), Secret Invasion o Echo, spin-off de Ojo de Halcón que recientemente confirmó que contaría con la participación de Charlie Cox y Vincent D’Onofrio volviendo a Marvel como Daredevil y Kingpin.

