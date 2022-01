“Acepta el caos”: Tráiler y fecha de estreno de ‘Moon Knight’, la serie de Marvel con Oscar Isaac

Una vez transcurrido el primer año de Fase 4, marcado por el multiverso y la llegada de series a Disney+ de estrecha continuidad con lo visto en el cine, la maquinaria de Kevin Feige se ve obligada a encarar nuevos retos, que alejen a Marvel de su zona de confort. En primera instancia, esto apunta a pasar por los coqueteos con el terror: Doctor Strange in the Multiverse of Madness (estreno este 25 de marzo) promete llevar al Hechicero Supremo de Benedict Cumberbatch por un viaje de pesadilla, y algo similar sucederá con Marc Spector. ¿Y quién es Marc Spector? Pues el protagonista de la primera serie del MCU que no se desarrolla a partir de ningún personaje visto anteriormente en una película.

El álter ego de Marc Spector es el Caballero Luna, que protagoniza la futura Moon Knight. Gracias a la biografía del personaje (un exmarine que tras su encuentro con un dios egipcio empieza a confundir realidad y sueño) se podían intuir los ominosos derroteros que tomaría la serie, pero el tráiler que acaba de publicar Disney lo confirma. Moon Knight supone un drástico desvío del tono de Marvel, pues nos introduce en una mente conmocionada como es la de Spector (que interpreta Oscar Isaac en su nueva intentona con los superhéroes tras la nefasta experiencia de X-Men: Apocalipsis) mientras trata de poner orden en su vida y no sucumbir a unos arrebatos violentos que el avance ya deja intuir.

La futura serie de Marvel es mucho más psicológica, y en el tráiler abundan las referencias al “caos” que alberga el protagonista en paralelo a sus enigmáticas interacciones con quien sería el villano de la historia, interpretado por Ethan Hawke. Moon Knight tiene como directores a Mohamed Diab en paralelo a la célebre dupla, especializada en terror indie, que forman Justin Benson y Aaron Moorhead. Luego de cierta confusión con cuál iba a ser la serie que sucediera a Ojo de Halcón en el calendario marvelita de Disney+ (parecía que iba a venir antes Ms. Marvel) podemos confirmar que Moon Knight será la siguiente, y que además se estrenará a escasísima distancia de Doctor Strange 2.

Moon Knight llegará, así pues, este 30 de marzo al streaming, compuesta de seis episodios. Puedes ver el tráiler sobre estas líneas.

