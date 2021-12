Abran paso al Jefe Maestro: primer tráiler de la serie de ‘Halo’

El primer tráiler de Halo: The Series ha elegido el momento perfecto para llegar a las redes y cosechar hype. Para empezar, porque acaba de salir a la venta Halo Infinite: última entrega de la saga insignia de Xbox cuyos múltiples retrasos han incomodado al fandom para finalmente convencer a la crítica. Y para terminar, porque el avance de la serie de Paramount+ (que da la réplica a un brevísimo teaser del que nos hicimos eco en su momento) ha sido emitido en el marco de la gala de los Game Awards 2021, los considerados Oscar de los videojuegos que han congregado en las últimas horas a legiones y legiones de espectadores.

Un marco inmejorable para reencontrarse con John-117, alias Jefe Maestro. La idea de adaptar Halo se remonta a más de una década, llegando a estar involucrados en el proyecto tanto Steven Spielberg como su sello Amblin Entertainment. Con el paso del tiempo la película pasó a ser serie y tuvo a bordo a Kyle Killen y Rupert Wyatt mientras Showtime aparentaba ser la plataforma destinada, pero ViacomCBS cambió de idea y fijó como rumbo CBS All Access, renombrada a posteriori como Paramount+. Este será el hogar de Halo: The Series, con el servicio de streaming teniendo previsto estrenarla en alguna fecha indeterminada de 2022. El tráiler no lo aclara, pero nos da mucho más a cambio.

Para empezar, el look del videojuego ha sido admirablemente emulado por la vía del CGI y escenarios recargadísimos, que nos transportan a esa space opera épica donde la humanidad lleva siglos en guerra con una raza alienígena, y se encuentra diseminada por el espacio en los llamados ‘halos’: monumentales estructuras en forma de anillo. Las armaduras de los combatientes (incluyendo la del Jefe Maestro, que interpreta Pablo Schreiber) son sumamente fieles a lo visto en la saga de Xbox, y la voz en off de la doctora Catherine Halsey (Natasha McElhone) nos da la bienvenida a esta esperada serie.

Además de McElhone y Schreiber (a quien hemos visto en American Gods o 13 horas: Los soldados secretos de Bengassi), en el reparto de Halo encontramos a Bookem Woodbine, Shabana Azmi y Jen Taylor poniendo voz a Cortana. Puedes ver el tráiler sobre estas líneas.

