A qué hora se estrena la temporada 5 de 'The Crown' en Netflix

Llega, por fin, la continuación de la historia de Lady Di. Después de una cuarta temporada en la que vimos surgir el romance entre el príncipe Carlos y Camilla Parker-Bowles, The Crown vuelve para mostrar los sucesos que acontecieron en el seno de la Familia Real británica durante los años 90. Tras acabar la última entrega con una Diana sumida en la tristeza, la aclamada serie de Netflix retoma la trágica historia de amor de la princesa de Gales donde la dejó.

El divorcio de Lady Di llega a la pequeña pantalla el próximo 9 de noviembre a las 9 de la mañana y contará con un total de 10 capítulos. Sin duda, se trata de uno de los episodios más esperados de la Corona británica pero, incluso antes de su estreno, la polémica sobre su representación no ha tardado en llegar. La quinta temporada de The Crown promete contar algunos de los episodios más convulsos de la realeza inglesa, siendo uno de los más esperados la entrevista de Diana para la BBC. No obstante, las primeras críticas han tildado de caricatura el retrato de los miembros de la Familia Real y han destacado la insensibilidad con que se han abordado los acontecimientos.

Una vez más, la serie vuelve a contar con un nuevo y último relevo generacional. Imelda Staunton sustituye a Olivia Colman en la piel de la reina Isabel II, Jonathan Pryce recoge el testigo de las manos de Tobias Menzies como Duque de Edimburgo y Lesley Manville aparece como la nueva princesa Margarita. El papel de Diana pasa a manos de Elizabeth Debicki, mientras que Dominic West interpretará a su marido, el príncipe de Gales.

