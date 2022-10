Netflix aclara oficialmente que 'The Crown' es una "dramatización ficticia"

A cada nueva temporada de The Crown se ha ido haciendo más agria la polémica que rodea la serie de Peter Morgan. En la cuarta entrega, sin ir más lejos, el retrato de la relación de Carlos y Diana terminó por hacer estallar las iras de la familia real británica, en tanto a la escasa sensibilidad o incluso la libertad con la que recreaba ciertos sucesos. El ministro de Cultura llegó a pedir a Netflix que incluyera un rótulo al principio de cada episodio advirtiendo de que la serie era una ficción de vínculos testimoniales con la realidad, a lo que la plataforma de streaming se negó por aducir que estaba implícito en el planteamiento de la obra.

Pero hete aquí que a la quinta temporada de The Crown le ha tocado llegar en un momento de máxima tensión. Más allá del reciente fallecimiento de Isabel II, a esta nueva entrega le toca cubrir los años más difíciles de su reinado, con la ruptura de Carlos y Diana, y ya ha sido muy sonada la decisión de Morgan de representar en la serie una famosa entrevista a la princesa por parte de la BBC. Pese a que la misma BBC pidiera perdón por emitirla en su momento y se comprometiera a no hacerlo más, los responsables de The Crown han decidido erigirla como uno de los puntos culminantes de la próxima temporada. Y, sin embargo, los últimos acontecimientos han exigido un poco de contrición.

Es por ello que el equipo resolvió suspender el rodaje de la sexta y última temporada, para que posteriormente trascendiera que la muerte de Diana (interpretada ahora por Elizabeth Debicki reemplazando a Emma Corrin) no iba a ser representada explícitamente. Ahora hay que unir una concesión tácita a las críticas del pasado: esta semana fue estrenado el tráiler de la quinta temporada (que llegará al catálogo este 9 de noviembre), y Netflix ha incluido en su descripción de YouTube un disclaimer significativo. Uno que advierte, tal y como quería el ministro y otras figuras cercanas a la familia real, que todo es ficción.

“Inspirada en hechos reales, esta dramatización ficticia cuenta la historia de la reina Isabel II y los acontecimientos políticos y personales que dieron forma a su reinado”, podemos leer. La decisión de Netflix (que nunca antes se había molestado en hacer algo así) también cabe atribuirla a unas duras críticas recientes por parte de la actriz Judi Dench, que esta semana proclamó que la serie practicaba un “crudo sensacionalismo”. Con medidas así, Netflix parece querer cubrirse las espaldas antes de que se estrene la quinta temporada, y la polémica vuelva inevitablemente.

Esta nueva temporada supondrá el reemplazo de algunos intérpretes principales en función al marco temporal. Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Bonham Carter y Josh O’Connor dejan, así, de encarnar a Isabel, Felipe, Margarita y Carlos para que tomen el relevo Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Lesley Manville y Dominic West.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.