A qué hora se estrena la temporada 2 de 'Tiger King' en Netflix

"Te equivocas cuando crees que ya lo has visto todo" anuncia el tráiler. Y es que si ya su primera entrega narraba cosas difíciles de creer, esta nueva tanda promete ser lo más disparatada posible. Eso sí, esta vez no contará con Carole Baskin, ya que a la activista no le gustó nada como quedó representada en su primera temporada.

No obstante, tendremos Joe Exotic de sobra y los felinos para adornar ese caótico circo que es Tiger King 2, que esta vez constará de cinco episodios en los que ver cómo ha evolucionado la situación tras el éxito de la primera temporada, que cambió por completo la percepción del zoo y del propio Joe.

Los directores originales, Rebecca Chaiklin y Eric Goode, repetirán aquí así como varios de los dueños de los animales: Tim Stark, Allen Glover, James Garretson o Jeff Lowe, entre otros. Todo ello en una segunda temporada que arranca el próximo 17 de noviembre, día en el que estará disponible desde las 9:00.

El triunfo de su primera temporada



Aunque la idea inicial de los directores era retratar el mundo de los zoológicos privados de grandes felinos en Estados Unidos, Tiger King acabó enganchando al público no tanto por sus tigres o leones, sino por los excéntricos y polémicos personajes humanos que aparecían en esta sórdida producción.

Actualmente, el protagonista del documental, el domador de felinos cumple 22 años de condena, por lo que la historia continuará indagando en sus negocios más turbios. La serie fue seguida por más de 64 millones de personas en marzo de 2020 (según datos de Netflix), coincidiendo con las primeras semanas de aislamiento por la pandemia del coronavirus. ¿Conseguirá el exéntrico personaje conseguir una nueva victoria en la plataforma?

