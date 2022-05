7 series que ver si te ha gustado ‘Heartstopper’

La relevancia de algunas series en la visibilidad del colectivo LGTBI ha aumentado considerablemente en los últimos años. Hace tan solo una década resultaba impensable pensar en producciones como Heartstopper, que presume de abordar en un plano protagonista el relato de dos chicos adolescentes enamorados en el instituto.

El público de Netflix ha celebrado esta historia basada en los cómics de Alice Oseman, que para muchos es incluso un acto de justicia para aquellos que crecieron sin referentes LGTBI en el cine y la TV. La ficción sigue así la estela de algunas series que ya habían abierto la veda.

We Are Who We Are

Luca Guadagnino cuenta entre sus grandes hitos cinematográficos con uno de los romances gays más delicados del cine actual: Call me by your name. Un filme con el que nos daría a conocer a un jovencísimo Timothée Chalamet.

Sin embargo, el cineasta italiano se quitaba la espinita contra las críticas hacia el edadismo y la falta de diversidad del filme con la espléndida serie We Are Who We Are, donde podíamos conocer un amalgama de personajes LGTBI que convivían en un clima aparentemente asfixiante, como es una base militar en la que trabajaban sus padres.

Skam Noruega

La franquicia conocida en todo el mundo (con versión patria en Movistar+) llegaba en 2015 a Noruega. Un claro antecedente para la historia de Nick Nelson y Charlie Spring, que nos ofrecía momentos románticos épicos bajo el agua gracias a Isak (Tarjei Sandvik Moe) y Even (Henrik Holm). Un fiel reflejo de la adolescencia actual, entre tecnología, romances y fiestas de instituto. La lucha contra la homofobia, el racismo y el machismo serían claves a lo largo de sus temporadas.

Euphoria

Entre las grandes ficciones LGTBI de los últimos años, Euphoria se ha llevado la palma. La historia creada por Sam Levinson nos ha mostrado las idas y venidas de Rue (Zendaya) y Jules (Hunter Shafer) a través de las dos temporadas ya presentes y sus capítulos especiales. Una forma de normalizar las relaciones entre las jóvenes lesbianas y la transexualidad.

Generation

La exploración de nuestra propia sexualidad toma un papel fundamental en la etapa adolescente, una ardua travesía hacia el autodescubrimiento que series como Generation nos han mostrado. La serie protagonizada por algunos jóvenes actores del momento, como Martha Plimpton, Justice Smith y Uly Schlesinger, recogía así las desventuras de un grupo de jóvenes de secundaria en un entorno verdaderamente hostil.

Merlí

En España también teníamos nuestros propios referentes con personajes LGTBI en series como Física o Química, Élite o La pecera de Eva, pero pocos tan importantes como la relación sentimental entre Pol (Carlos Cuevas) y Bruno (David Solans).

Los dos intérpretes nos enamoraban hablando en catalán en la serie de TV3 Merlí, donde descubrían de la mano su propia sexualidad. Algo especialmente complicado para el primero, el chulito de la clase, quien contaría posteriormente con su spin-off Merlí: Sapere Aude.

Jóvenes altezas

El drama adolescente también llegaba a la vida del joven príncipe Wilhelm (Edvin Ryding) en la serie procedente de Suecia. Su conflictiva vida alejada de las cuatro paredes de palacio le ponía en un aprieto y le obligaba a adoptar buenos hábitos para su futuro en una escuela de élite. Sin embargo, su amor por Simon (Omar Rudberg) complicaba todo.

Con amor, Victor

La novela Yo, Simon, Homo Sapiens, de Becky Albertalli, inspiraba el filme de Con amor, Simon en 2018. Tan solo dos años después, llegaba una nueva revisión con la serie Con amor, Víctor, que nos cuenta la adaptación del estudiante Víctor a una nueva ciudad, donde también realiza un viaje interior para reconocer y aceptar su propia orientación sexual. Un camino en el que Simon se cruza, para hacer más fácil todo.

