'548 días: captada por una secta', la docuserie sobre la joven española engañada por un gurú en Perú

En julio de 2018, en mitad de la selva amazónica, la policía peruana encontraba a Patricia Aguilar, la joven de Elche (Alicante) que casi dos años antes había sido captada por un gurú de una secta. Una choza sin agua corriente ni electricidad donde se hacía cargo del cuidado de varios menores en situación de desnutrición, entre los que se hallaban su propio bebé.

Una historia con final feliz gracias a su incansable padre, quien removió cielo y tierra para encontrarla a través de la Fiscalía de Trata de Personas de Perú y la asociación española SOS Víctimas Sectas, después de que la Justicia española les diera la espalda.

Así terminaban unos meses de verdadera angustia para Alberto Aguilar, después de que su hija huyera a Perú recién cumplidos los 18 años y engañada por Félix Steven Manrique, el gurú de la secta Gnosis. Un relato aterrador y verídico que llega ahora a Disney+ a través de 548 días: captada por una secta (estreno 30 de junio), bajo la dirección de Olmo Figueredo González-Quevedo y José Ortuño.

Esta docuserie de tres episodios cuenta con entrevistas exclusivas de los implicados en el caso, numerosas conversaciones privada de WhatsApp e imágenes inéditas. Un relato que comienza con las conversaciones de Steven Manrique con la joven a través de las redes sociales, en un momento de extrema vulnerabilidad tras la muerte de su tío. Enamorada hasta las trancas de este gurú, la joven caía en su manipulación y huía de su casa el 7 de enero de 2017.

La secta que engañó a Patricia Aguilar

Posteriormente, los padres de Patricia descubrieron que su hija había caído en las redes de esta secta a través de una serie de publicaciones de Facebook, donde este tiparraco ofrecía aumentos de pecho, dinero y sexo a cambio de ser cuidado. Así, este culto predicaba la llegada de un apocalipsis próximo. Un mensaje promovido por toda Latinoamérica a través de las directrices que dejó en vida su líder, el colombiano Samael Aun Weor.

Con el aterrizaje de Patricia en Lima llegó un aparente cambio en la personalidad de Steven Manrique, con una agresividad inesperada y un maltrato que hicieron que la joven abriera progresivamente los ojos. Pero ya era demasiado tarde. Allí vivió verdaderos capítulos de terror, como el parto de su recién nacido, la salida finalmente de la secta y la acogida en una casa de hogar con unas monjas de España. Una serie de eventos que fue encadenando, mientras pugnaba por sobrevivir.

Sin embargo, el lavado de cerebro fue tal que durante años apoyó las palabras de Steven Manrique en una serie de vídeos compartidos en internet e incluso en El programa de Ana Rosa. Esto provocó una desatención de la Justicia española y la incesante lucha de unos progenitores que finalmente lograron arrebatar a su hija de las garras del depredador.

"Es muy peligroso. No es sencillo salir de ahí. Me había amenazado. Tenía miedo y no me sentía cómoda para contar la verdad. Cuando regresé a mi entorno, me recuperé y fui despertando para ver cómo eran las cosas de verdad, qué era lo que me había hecho a mí y a las otras víctimas", confesaba Patricia en un vídeo de YouTube compartido tras su retorno a España en 2018.

Esta producción llega ahora Disney+ en su apuesta por documentales como Crímenes Salvajes, Cautivando a la audiencia: Una historia de terror o El lado oscuro de los Boy Scouts, que acuden al llamamiento del lado más morboso de la audiencia a través de los true crimes.

