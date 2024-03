5 series de Netflix, Disney+, HBO y otras plataformas recomendadas para esta semana del 4 al 10 de marzo

Qué series ver esta semana en Netflix, Disney+, HBO Max y otras plataformas. El mes de marzo comienza con estrenos muy interesantes. Uno de ellos es El régimen, la nueva producción de HBO Max encabezada por Kate Winslet. Sabemos que la actriz suele ser sinónimo de éxito, así que no estará de más seguir la pista a este título.

Shogun (Disney+) continúa su emisión y su camino a convertirse en una de las series del año. Este martes se estrenará su tercer episodio, así que todavía es buen momento para que te enganches al fenómeno desde el principio. Por otro lado, Netflix nos trae uno de los títulos con más morbo, Supersex, que probablemente no pase desapercibido.

'El régimen' (HBO Max)

Kate Winslet se mete en la piel de Elena Vernham, canciller de un país autoritario ficticio que busca aumentar su influencia y destruir a cualquier adversario. Todo a su alrededor se desmorona mientras ella intenta conservar su poder. De manera inesperada, encuentra en el militar Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts) un improbable confidente para asegurar su puesto. Esta nueva miniserie de HBO Max contará con seis episodios y se estrena el 4 de marzo.

'Shogun' (Disney+)

La semana pasada se estrenaron en Disney+ los dos primeros episodios de Shogun y dejaron buen sabor de boca. Fueron la introducción a una de las grandes producciones del 2024 que aspira a todo. Está ambientada en el siglo XVII y cuenta la historia de John Blackthorne (Cosmo Jarvis), cuya llegada a Japón influirá delicadamente en el destino del país, especialmente debido a su alianza con Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada), un líder que aspira a convertirse en el nuevo shogun.

'Mary & George' (SkyShowtime)

Julianne Moore y Nicholas Galitzine lideran el nuevo proyecto de SkyShowtime, un drama histórico con el morbo por bandera que se estrenará el 8 de marzo. La serie nos sitúa en el siglo XVII. Mary Villiers moldeó a su hijo George para seducir al rey de Inglaterra y convertirse en su amante. Con esto conseguiría ganar poder, influencia y dinero. No se guardan nada, siendo a su vez una historia épica y lasciva.

'Supersex' (Netflix)

Esta nueva producción de Netflix, que llega a la plataforma el 6 de marzo, está inspirada en la vida de Rocco Siffredi, una superestrella del porno. Cuenta sus orígenes en Italia, sus relaciones familiares y cómo llegó a ser actor de cine para adultos. También muestra sus momentos más bajos, y la conciliación de su trabajo con su vida privada. Si querías morbo, Supersex te lo da en grandes raciones.

'The New Look' (Apple TV+)

Apple TV+ estrenó el pasado mes de febrero The New Look. Muestra una nueva perspectiva sobre la carrera de Christian Dior, que junto a otros contemporáneos como Coco Chanel, Pierre Balmain y Cristóbal Balenciaga afrontaron los horrores de la Segunda Guerra Mundial y consiguieron crear los cimientos de la moda moderna.

