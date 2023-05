De producciones basadas en catastróficos hechos reales y en divertidas series de antes a mundos fantásticos y sketches cómicos, pasando por los peligros de conocer al amor de tu vida mediante una app de citas. Las series recomendadas para esta semana llegan desde Alemania, Colombia y Japón.

Después de grandes estrenos como El silencio o Fubar con Arnold Schwarzenegger, las plataformas se toman estos días para presentarnos otras producciones que podrían convertirse en tu nuevo vicio. A continuación, te contamos cuáles son los títulos más destacados de los próximos días para que hagas una maratón.

Los días (Netflix)

Una catástrofe nuclear sin precedentes acecha: se aproxima un nuevo Chernóbil. Un apagón en la central nuclear de Fukushima Daiichi provocado por un tsunami hace que 4 reactores pierdan el control y la radiación aumente. "¿Fue algo que hicimos mal o fue un hecho inevitable?". La nueva serie de Netflix ahonda en todo aquello que pasó tras el 11 de marzo de 2011, el día en que ocurrió el sismo de Tohoku en Japón.

Perfil falso (Netflix)

Imagina conocer al amor de tu vida en una app de citas solo para descubrir que la persona de la que te has enamorado no existe y que toda esa relación idílica fue solo una ilusión. Netflix nos presenta este thriller de Colombia sobre Camila (Carolina Miranda), una mujer que, tras descubrir que su nuevo amor no es quien dice ser, sino que lleva otra vida paralela, decide hacerle la vida imposible en el falso paraíso en el que vive con su mujer.

I Think You Should Leave (with Tim Robinson) 3T (Netflix)

Ha estrenado 2 temporadas y la crítica todavía apuesta por ella. De lo incómoda y ridícula que es, coinciden en que se convierte en una producción brillante. I Think You Should Leave (with Tim Robinson) (Creo que deberías marcharte (con Tim Robinson) en español) recopila una serie de sketches dirigidos por el cómico Tim Robinson quien, acompañado de diversos invitados, crea situaciones tan incómodas que hacen que la gente de su alrededor quiera marcharse cuanto antes de su lado.

German Genius (HBO Max)

En 2005, en Reino Unido se estrenaba la serie de comedia Extras sobre un actor fracasado que decidía dejar su empleo para convertirse en un famoso actor de cine, aunque pronto se daba cuenta de que conseguir un papel importante no es misión fácil. German Genius homenajea esta sitcom de los 2000 narrando una historia con el actor Kida Khodr Ramadan quien, falto de nuevos grandes proyectos, recibe una nueva oportunidad con la adaptación de Extras en Alemania.

The Gryphon (Prime Video)

Desde Alemania también nos llega esta serie fantástica dirigida por Sebastian Marka (The Hundred Code) y Max Zahle (Raju) sobre Mark (Jeremias Meyer), Memo (Zoran Pingel) y Becky (Lea Drinda), 3 jóvenes que llegan por casualidad al mundo fantástico de Black Tower. Allí, unirán sus fuerzas para luchas contra los cazadores (esculturas de la muerte alada) y el gran Grifo.

