5 series de Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas recomendadas para esta semana del 26 de febrero al 3 de marzo

Qué series ver esta semana en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y otras plataformas. Llega la última semana de febrero, pero ojo, que este año cuenta con un día más. El 29 de febrero no pasará desapercibido, pues llega con el estreno de Reina Roja, una de las series más esperadas del 2024.

Otro título nacional que aterriza en los próximos días es Sueños de libertad, creada por Eduardo Casanova. Además, plataformas como Netflix o Disney+ también tienen ofertas muy interesantes para hacer que te pienses si merece la pena moverte demasiado del sofá. Estas son las recomendaciones semanales.

'Reina Roja' (Prime Video)

Basada en la novela homónima de Juan Gómez Jurado, esta serie de Prime Video llega para convertirse en un éxito al igual que lo hizo la versión literaria. Vicky Luengo es Antonia Scott, la mujer más inteligente del mundo. Una persona capaz de resolver los misterios más complejos y que en su día trabajó con la policía para investigar crímenes. Tras un suceso con muchas preguntas y pocas respuestas, las autoridades tratan de convencer a Scott para que vuelva. Hovik Keuchkerian, Andrea Trepat, Celia Freijeiro y Nacho Fresneda son algunos de los miembros de un reparto muy completo.

'Sueños de libertad' (Antena 3 y Atresplayer)

En el año 1958, Begoña Montes huye por el bosque junto a la pequeña Julia, su hijastra. Begoña es la esposa de Jesús de la Reina, anteriormente viudo y también empresario de éxito. Él es quien les persigue, y cuando les alcanza dispara a sangre fría. Esta es la sinopsis inicial de Sueños de libertad, dirigida por Eduardo Casanova (Amar es para siempre). En su reparto encontramos a Natalia Sánchez, Alain Hernández, Dani Tatay y Ana Fernández, entre otros. El primer episodio se estrenó este 25 de febrero en Antena 3, y desde el mismo lunes 26 los espectadores tendrán una cita diaria (de lunes a viernes a las 15:45) con la serie, que también estará disponible en Atresplayer.

'Feud: Capote vs. The Swans' (HBO Max)

Esta serie de antología regresa 7 años después de su primera temporada, dedicada a Joan Crawford y Bette Davis. La nueva historia que nos llega ahora tiene como protagonista a Truman Capote. El aclamado escritor se rodeaba de un círculo de mujeres de la alta sociedad de Nueva York conocidas como The Swans. Capote se introdujo en sus vidas y se ganó su confianza, pero todo se resquebrajó cuando publicó numerosos relatos sobre sus secretos más íntimos.

'The Walking Dead: The Ones Who Live' (AMC+)

Otro spin-off para expandir el universo de The Walking Dead, pero posiblemente este sea el más esperado por sus fans. Es el retorno de Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira). Rick se encuentra preso de la República Cívica Militar, mientras que Michonne lucha contra hordas de zombies y nuevos supervivientes. Ambos lucharán con todas sus fuerzas por reencontrarse y regresar junto a sus dos hijos a Alexandria.

'El show de Vince Staples' (Netflix)

Para quien no lo conozca, Vince Staples es un rapero y actor estadounidense cuya popularidad ha ido en incremento en los últimos años. Su carrera interpretativa no ha sido tan extensa como su faceta musical, pero en 2012 ya participó en la serie The Mind of a Chef. Ahora, cuenta con su propio show en Netflix, donde nos muestra cómo se enfrenta a las sorpresas y desafíos de la vida cotidiana en Long Beach, California.

