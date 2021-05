5 series de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

Netflix continúa ofreciéndonos nuevos contenidos para que nuestro fin de semana esté repleto de aventuras. La plataforma estrena estos días su gran apuesta por los superhéroes, amplía su catálogo de true crimes y posterga su gusto por los universos fantásticos. No te pierdas algunas de las mejores series que puedes ver en la plataforma.

Jupiter's Legacy

El boom de los superhéroes aterriza en Netflix con el estreno este fin de semana de Jupiter's Legacy. Tras el importante desarrollo estos años del Universo Cinematográfico de Marvel y el Universo extendido de DC, así como de importantes antecedentes como The Boys de Amazon Prime Video y el Arrowverse de The CW, el servicio de streaming apuesta ahora por la primera generación de superhéroes que, después un siglo protegiendo a la humanidad, debe pasar el testigo a sus hijos para que continúen su legado. El elenco cuenta con la presencia de Ben Daniels (The Crown), Elena Kampouris (Mi gran boda griega 2), Andrew Horton (It Came from the Desert), Mike Wade (Wally Got Wasted) y Matt Lanter (Timeless).

Selena. La Serie (2T)

La segunda temporada de la serie sobre la cantante tejana Selena Quintanilla llega al streaming. La historia continúa la vida de la artista que fue asesinada un 31 de marzo de 1995 con tan solo 23 años, en uno de los mejores momentos de su carrera. De ascendencia mexicana, 'la reina del tex-mex' había vendido dos millones de discos en todo el mundo y había ganado hasta un premio Grammy.

Los hijos de Sam: Un descenso a los infiernos

El true crime es uno de los géneros más cotizados en Netflix, donde estos años hemos podidos disfrutar de las ficciones documentales El caso Alcàsser, Pistorious, Escena del crimen: desaparición en el Hotel Cecil o El caso Watts: el padre homicida. En esta ocasión, Los hijos de Sam recoge la historia del asesino en serie David Berkowitz, quien ya podíamos ver en la serie de David Fincher Mindhunter.

Sombra y hueso

La adaptación de la obra literaria de la autora Leigh Bardugo está enganchando al público. Jessie Mei Li (Last Night in Soho), Ben Barnes (Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian) y Archie Renaux (Morbius) protagonizan esta ficción basada en un universo fantástico, en el que la pugna entre la luz y la oscuridad es uno de sus ejes principales. ¿Conseguirá la Orden Grisha controlar la situación?

El inocente

Desde su estreno la semana pasada, el thriller protagonizado por Mario Casas se ha situado en el pódium de los contenidos más vistos. La serie de Oriol Paulo (Contratiempo) se centra en la historia de un joven acusado de un asesinato accidental, por el que deberá de pagar una pena de cárcel. Años después, este podrá obtener su libertad, momento en el que decide empezar una nueva vida junto a su mujer embarazada (Aura Garrido). Sin embargo, el pasado azotará a la pareja demasiado pronto. El inocente está basada en la novela homónima del escritor estadounidense Harlan Coben.