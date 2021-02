'Jupiter's Legacy': Así son los héroes de Netflix que harán la competencia a Marvel y DC

Bruja Escarlata y Visión o los protagonistas del Arrowverso están muy bien, pero no nos conviene olvidar que hay héroes más allá de los multiversos de Marvel y DC, sobre todo en la pequeña pantalla. Sin ir más lejos, The Boys sorprendía hace dos años trayendo la irreverencia y la brutalidad a un género demasiado constreñido por lo solemne y grandioso. Ahora Netflix, que también nos ha regalado a los disfuncionales hermanos de The Umbrella Academy, suma otros superhéroes a la televisión.

Se trata de los protagonistas de Jupiter's Legacy, que se estrenará en la plataforma el próximo 7 de mayo, justo a tiempo para competir con Loki. La serie, basada en las novelas gráficas de Mark Millar (Kick-Ass, Kingsman) y Frank Quitely firman como productores), tendrá ocho episodios y cuenta en su reparto con Josh Duhamel (Transformers: El lado oscuro de la luna) como el líder Sheldon Sampson y Leslie Bibb(Iron Man) como su mujer, Grace.

Los acompañan Ben Daniels (The Crown), en la piel de Walter Sampson; Elena Kampouris(Mi gran boda griega 2) como Chloe Sampson; Andrew Horton(It Came from the Desert) como Brandon Sampson; Mike Wade(Wally Got Wasted), que interpreta a Fitz; y Matt Lanter(Timeless) como George Hutchence, entre otros. En un momento, daremos sentido a toda esta amalgama de nombres propios.

Sang Kyu Kim firma como showrunner de la ficción, descrita por Netflix como "un épico drama de superhéroes que abarca décadas y expone las complejas dinámicas de la familia, el poder y la lealtad". La trama sigue a la primera generación de superhéroes que, tras un siglo protegiendo a la humanidad, debe pasar el testigo a sus hijos para que continúen su legado.

Sin embargo, las tensiones irán en aumento cuando los jóvenes, ansiosos por demostrar su valía, no logran estar a la altura ni de la legendaria reputación pública de sus progenitores ni tampoco de los exigentes estándares personales de estos. Aquí puedes ver el primer adelanto que acaba de lanzar Netflix:

¿De dónde viene 'Jupiter's Legacy'?

Cómic de 'Jupiter's Legacy'

Jupiter's Legacy es un cómic que cuenta la historia de cómo unos superhéroes que adquirieron sus poderes en los años 30 deben lidiar con sus propios hijos, que han heredado las habilidades que en su día se concedió a sus progenitores. Publicado por primera vez en 2013 dentro de Image Comics, se inspira, en palabras de sus creadores, enStar Wars, King Kong, la mitología romana y las historias de origen de la Era Dorada de los Comics, y trata la idea del ideal americano a través de los superhéroes.

Los primeros volúmenes de la colección siguen un conflicto generacional entre unos héroes ya maduros, conocidos como The Union, que llevan protegiendo a la humanidad desde que se hicieron con sus poderes en 1932; y sus hijos, que cargan con la responsabilidad de cumplir con la expectativas del legado de sus padres.

La pregunta que se hizo Millar al abordar este proyecto fue precisamente la de cómo sería crecer siendo el hijo de Wonder Woman o Superman. Su intención era ahondar en las dificultades de tener que cumplir con las expectativas de las generaciones anteriores. Asimismo, los tebeos también recogen otras problemáticas como las diferencias sociopolíticas o económicas entre los miembros de The Union y el final del capitalismo.

Quién es quién

Los cómics de 'Jupiter's Legacy'

En los cómics, el protagonista principal y líder de The Union es el ya mencionado Sheldon Sampson/The Utopian. Se trata de un patriota americano convencido que, tras perderlo todo en el Crash de 1929, va a una isla misteriosa cerca de Cabo Verde con su hermano Walter y un grupo de cinco amigos de la universidad, incluida su futura mujer, Grace. Allí, gracias a su encuentro con unos aliens, se convierte en The Utopian, una especie de Superman, líder de este supergrupo con sede en Nueva York. Los cambios a causa del paso del tiempo han hecho mella en él.

Los mencionados acompañantes también regresan de la isla con poderes: su intelectual pero violento hermano Walter Sampson/Brainwave tiene poderes psíquicos, pudiendo llegar a separar la mente de una persona de su cuerpo; su mujer, Grace/Lady Liberty gana superfuerza; Richard Conrad/Blue-Bolt vuela, proyecta energía y es amigo de Katharine Hepburn; Fitz/The Flare representa a un velocista que también vuela, tiene mucha fuerza y proyecta energía; y George Hutchence/Skyfox, ingeniero, mejor amigo de Walter y el sex symbol del grupo, tiene la habilidad de sobrevivir en altitudes muy altas. Cuidado porque George se convierte en supervillano...

En cuanto a su también poderosa prole, tenemos a Chloe Sampson, hija de Sheldon y Grace, que siempre se ha sentido inferior a sus padres y ha tratado de ganárselos mediante obras de caridad (aunque también se rebela contra su legado y se vuelve adicta a las drogas); su hermano Brandon, un fiestero que se aprovecha de su estatus de celebrity; su primo Jules, hijo de Walter, que sí trabaja con los héroes; Hutch, hijo de George y novio de Chloe; o Peter, hijo de Fitz. También hay una tercera generación, con Jason Hutchence, hijo de Chloe y Hutch, pero, de momento, pararemos aquí.

En cuanto a los villanos, en los cómics los principales antagonistas son el Dr. Jack Hobbs (primera generación), que busca erradicar a los superhéroes, y Barnabas Wolfe (segunda generación), que les da caza valiéndose de su poder para transformar sustancias.

Sabemos que la serie está protagonizada por Josh Duhamel y Leslie Bibb, por lo que se centrará en los conflictos de los primeros héroes que hemos mencionado con sus vástagos. Poco más ha trascendido sobre la trama, más allá de que seguirá esta disputa generacional causada por las expectativas y la presión de ser 'hijos de...'. ¿Estará a la altura de los aclamados tebeos? El 7 de mayo saldremos de dudas.

Jupiter's Legacy se estrena el 7 de mayo en Netflix.