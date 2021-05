5 series de Amazon Prime Video recomendadas para ver este fin de semana

Amazon Prime Video se ha posicionado en España como una de las plataformas con un catálogo más amplio: de las series de animación del momento a las mejores ficciones de terror, descubre el catálogo de la plataforma esta semana.

Invincible

Robert Kirkman (creador de The Walking Dead) y Cory Walker están detrás de la arriesgada y exitosa nueva serie de animación de Amazon Prime Video, basada en el cómic homónimo creado por ambos en 2003. La ficción supone un nuevo logro para la compañía, en su incursión en el género de los superhéroes tras la exitosa The Boys. Invincible cuenta la historia de Mark Grayson, quien hereda superpoderes con 17 años, así se convierte en uno de los héroes más grandes de la Tierra junto con su padre. Sin embargo, algo hará peligrar sus sueños. La ficción, que cuenta en su versión original con las voces de Steven Yeun, Sandra Oh o J.K. Simmons, ha renovado ya por dos temporadas más.

Ataque a los titanes

La plataforma cuenta con animes icónicos como Ataque a los titanes, que estos días está obteniendo un aumento en el número de espectadores. La serie creada en 2013 cuenta con cuatro temporadas. Los últimos episodios llegarán en 2022, adaptando más de una veintena de mangas que quedan pendientes. Además, el manga de Hajime Isayama dará el salto a la gran pantalla próximamente, en una película de acción real dirigida por Andy Muschietti (It).

Por el momento, Amazon cuenta con las primeras tres temporadas de la serie, así como con las películas de 2015 Ataque a los titanes y Ataque a los titanes 2: El fin del mundo de Shinji Higuchi. La serie narra las desventuras de un grupo de residentes de una ciudad rodeada de murallas, que sirven para proteger a la población de los ataques de gigantes caníbales.

Señoras del (h)AMPA



Tras su lanzamiento en Telecinco en 2019, la serie premiada en el Festival MIP Drama de Cannes cuenta con nuevas aventuras en su segunda temporada en Amazon Prime Video, que se emiten a la par en la cadena Cuatro. Protagonizada por Toni Acosta, Malena Alterio, Nuria Herrero, Mamen García, Ainhoa Santamaría, Pilar Castro y Marta Belenguer, esta comedia negra continúa las vivencias de un grupo de madres que se convierten en asesinas involuntarias. Una ficción relajada, sin mayor aspiración que ser un gran entretenimiento para el público.

Them

La serie de Little Marvin llegaba en versión original estos días a la plataforma. Diez episodios que recogen una antología de terror sobrenatural en torno a la discriminación racial y que sigue la senda de películas como Déjame salir (2017) o Nosotros (2019). Por el momento, el doblaje en español no llegará hasta verano. En el elenco podemos encontrar al español Javier Botet (El laberinto del fauno), encargado de dar vida a algunas de las criaturas más terroríficas del cine y la TV estos años.

La leyenda de Sergio Ramos

Para los más futboleros, Amazon Prime pone a disposición de sus suscriptores la serie documental La leyenda de Sergio Ramos, que recoge el camino al éxito del futbolista del Real Madrid. Un repaso por los grandes hitos del deportista español, con imágenes inéditas de este. Una mirada al pasado, pero también a los planes futuros.