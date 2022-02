10 series para ver si te gusta '¿Quién es Anna?'

Hay modas que nunca nos abandonan. La creación de identidades prestadas o totalmente renovadas continúa siendo uno de los modus operandi más común entre ladrones, que ahora encuentran soporte en la volatilidad de las redes sociales y la construcción de perfiles desde cero. ¿Quién es Anna? es el ejemplo para demostrar que, lejos de romantizar este hecho, su creatividad reitera 'el arte de robar'. La nueva serie de Shonda Rhimes recoge la historia real de la estafadora Anna Sorokin y nos hace repasar algunas de las ficciones con los mejores profesionales del hurto y el engaño.

La serpiente

Se trata de otra de las producciones originales de Netflix, que aborda la historia del escurridizo Charles Sobhraj, conocido como 'el asesino del bikini' o 'la serpiente'. Tahar Rahim (The Mauritanian) se introduce en la piel de este asesino en serie, que a diferencia del resto no era era violento ni daba muerte e sus víctimas por un impulso incontrolable. Entre 1976 y 1997, Sobhraj habría cometido hasta 12 asesinatos. ¿Su método de actuación? Aprovechar el turismo de la ruta hippie del sur de Asia de los 70 para drogar a los elegidos y robar sus pertenencias. Una joyita.

The Lady and The Dale

Producida por los icónicos hermanos Duplass, esta miniserie documental de HBO aborda la vida de la estafadora transexual Liz Carmichael. En plenos años 70, donde la mentalidad de la sociedad era muy diferente, esta mujer lograba convertirse en una emprendedora en el mundo automovilístico, promocionando incluso el popular coche de tres ruedas llamado The Dale. Tras de sí dejaba de sí un matrimonio infeliz y cinco hijos a los que había mantenido hasta el momento a través de diversas negocios ilícitos que surgían a su paso.

Quiz, el escándalo de ¿Quién quiere ser millonario?

El director Stephen Frears (Alta fidelidad) se atrevía con uno de los escándalos más controvertidos de la televisión actual. En España, el concurso ¿Quién quiere ser millonario? se popularizaba gracias a presentadores como Carlos Sobera, gracias al cual conocíamos el funcionamiento de este juego. Una competición a la que intentaría tangar el ex comandante del ejército de Reino Unido Charles Ingram (Matthew Macfadyen, en la serie) para conseguir un millón de libras. Quiz está disponible en Movistar+ y Fubo TV.

Sneaky Pete

La cárcel no sienta nada bien a algunos. Detrás de esta serie de Amazon Prime Video encontramos a los reconocidos Bryan Cranston (protagonista de Breaking Bad) y David Shore (The Good Doctor) como creadores, quienes se encargaban de la coescritura del personaje ficticio de Marius Josipovic (Giovanni Ribisi). Después de abandonar la prisión, este adopta la identidad de su compañero de celda para huir de aquellos a los que debe dinero.

Hustle - La movida

El guionista y productor Tony Jordan debutaba como showrunner en 2004 con la serie Hustle - La movida, que precedería a otros de sus grandes hitos televisivos como Life on Mars o Dickensian. Una ficción donde un maestro del engaño y el crimen reunía de nuevo a su banda tras la salida de prisión. La serie en la que BBC y AMC participaban en su producción está disponible en España a través de la cadena Acorn TV, a la que se puede acceder a través de Amazon Prime Video.

Chicas buenas

Tres mujeres de los suburbios de Míchigan (Estados Unidos) consiguen empoderarse, después de salir de su zona de confort a través de un delito. La serie de NBC, disponible a través de Netflix, nos muestra así a unas féminas con una doble vida, que luchan por dejar atrás una vida repleta de dificultades. Christina Hendricks conseguiría una nominación en los Satellite Awards de 2018 por esta interpretación. Girl power en estado puro.

McMillions

Confesamos nuestro amor por las estafas de particulares hacia los grandes monopolios que se creen inexpugnables. Esta docuserie de HBO narra así el caso McDonald's Monopoly, por la que una estafa a nivel nacional le costó hasta 24 millones dólares en los 90 a la compañía de comida rápida. Los implicados en este caso hablan a cámara sobre este asunto y nos hacen revisar el lado más humanos de este robo, que provocó un verdadero revuelo para los investigadores del FBI.

Lupin

No hay nada como las tretas de un timador con ingenio. A la espera de la tercera temporada de Lupin, la serie de Netflix ha conseguido situarse como una de las más vistas en la plataforma. La historia adapta las novelas protagonizadas por Arsène Lupin, el personaje literario creado por Maurice Leblanc. En esta ocasión, Omar Sy (Intocable) interpreta a Assane Diop, un ladrón de guante blanco y aficionado a las aventuras de Lupin. El robo de un collar de diamantes pocas veces ha dado tanto juego.

El timador de Tinder

Detrás de la nueva docuserie de Netflix encontramos la historia real del estafador Simon Leviev, un supuesto multimillonario israelí que capturaba a sus presas a través de la red social Tinder. Desde la mirada de tres de sus víctimas, Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm y Ayleen Charlotte, la productora Felicity Morris (A los gatos, ni tocarlos: Un asesino en Internet) habla sobre la historia de este depredador.

Dirty Money

Y de escándalo en escándalo, Netflix también estrenaba una docuserie sobre algunos de los casos de corrupción empresarial más sonados: coches trucados para superar las pruebas de emisiones, préstamos abusivos... En cualquier fraude, la imaginación siempre es lo más importante. Esta producción ha sido creada por Alex Gibney, quien está detrás de otros trabajos como Taxi al lado oscuro, Enron: los tipos que estafaron a América o Going Clear: Scientology & the Prison of Belief.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.