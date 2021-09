10 series nominadas a los Emmy 2021 que deberías ver este otoño

La madrugada del domingo 19 al lunes 20 de septiembre conoceremos finalmente quién se alza con los galardones de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense, más conocidos como los Premios Emmy. Algunas series como The Mandalorian o The Crown podrían repetir el enorme éxito que cosechaban en las anteriores ediciones. Sin embargo, las ficciones nuevas vienen pisando fuerte. Disfruta del otoño viendo las mejores producciones o revisionándolas.

Bruja Escarlata y Visión

La primera serie del Universo Cinematográfico de Marvel para Disney+ fue un verdadero éxito entre los críticos y la audiencia, que no dudaban en tildar a la ficción como una de las mejores producciones creadas por la Casa de las Ideas. Elizabeth Olsen y Paul Bettany se situaban así como dos de los actores favoritos en esta gala de los Emmy, que ya han premiado algunos elementos creativos (reconocimientos entregados unos días antes) de la serie, como su icónica canción Agatha All Along.

Mare of Easttown

El papel de Kate Winslet como la detective Mare Sheehan era recibido con algarabía en la plataforma HBO, donde todos intentaban descubrir quién se encontraba detrás de la verdadera identidad del asesino en la pequeña localidad de Pennsylvania (Estados Unidos). Con un tono parecido a Happy Valley y un whodunit sobrio y efectivo, la serie se ha convertido en una de las más aclamadas en las nominaciones de los Emmy.

Ted Lasso

Entre las comedias destaca la serie de Apple TV+, que el pasado junio estrenaba su segunda temporada. El actor Jason Sudeikis se mete en la piel del entrenador norteamericano de fútbol, quien decide probar suerte en la liga inglesa. Sin embargo, su poca experiencia en esta provoca el desconcierto y el recelo de los jugadores y los aficionados.

This is Us



Con cinco temporadas en antena, la serie creada por Dan Fogelman siempre es una gran opción para revisitar. Pese a que en España esta ficción no ha sido tan sonada, esta dramedia familiar sobre un conjunto de personas que nacieron el mismo y cuyo destino está entrecruzado merece la pena. La ficción protagonizada por Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Chrissy Metz, Justin Hartley y Sterling K. Brown contará con una sexta temporada próximamente.

The Flight Attendant



Pocos auguraban que la actriz Kaley Cuoco pudieran encontrar tan rápido un papel a la altura de Penny tras el final de The Big Bang Theory. La audiencia ensalzaba su papel de azafata en la serie creada por Steve Yockey para HBO Max. Una mujer carcomida por las dudas de que podría haber cometido un asesinato que no recuerda. La serie conseguía pronto la renovación por una segunda temporada

The Undoing

El matrimonio conformado por Nicole Kidman y Hugh Grant, en la serie de David E. Kelley (Big Little Lies), nos traía una nueva tragedia de la ficción estadounidense. El marido de Grace Sachs se veía implicado en un asesinato, que hacía que desapareciera de la faz de la Tierra. La psicóloga empezaba así una vida nueva, consiguiendo las alabanzas de los telespectadores y de la temporada de premios. Los Emmy nominaban a Grant por su papel.

Perry Mason

La serie creada por Ron Fitzgerald y Rolin Jones era estrenada en junio de 2020 en HBO. La ficción narraba así el caso más importante hasta el momento en la carrera del abogado criminalista Perry Mason, quien vive en Los Ángeles en 1932. Este nombre te sonará ya que es el personaje que protagonizó la serie para CBS emitida entre 1957 y 1966. Matthew Rhys (The Americans, Un amigo extraordinario) se introduce ahora en la piel del letrado.

Pose

La familia Evangelista se despedía con la tercera temporada de la ficción, entre la pugna contra el VIH y su amor por cultura ball room. La serie de Ryan Murphy protagonizada por un reparto transgénero conseguía ofrecer una mayor visibilidad a este colectivo invisibilizado y maltratado, regalándonos los nombres de algunas de las mejores actrices actuales de la talla de MJ Rodriguez, Dominique Jackson o Indya Moore.

Gambito de dama

En plena Guerra Fría, la joven huérfana Beth Harmon demostraba su valía sobre el tablero de ajedrez, mientras pugna contra los rivales más feroces y sus propias adicciones. De esta forma, la actriz Anya Taylor-Joy ha sido la responsable de que las clases de ajedrez hayan aumentado considerablemente sus alumnos en los últimos meses. La miniserie creada por Scott Frank (Godless) y Allan Scott adapta la novela homónima escrita en 1983 por Walter Tevis.

Podría destruirte

A día de hoy, la mayor parte de la sociedad es incapaz de tipificar diversos abusos sexuales de los que la serie Podría destruirte se hace eco y que nacen de una necesidad de purgar un pasado doloroso. Michaela Coel (Black Mirror) escribe, codirige y protagonista esta miniserie para HBO basándose en la historia real de la violación que esta sufrió. La voz de una generación cuya vida se ve trastocada de raíz por un repugnante hecho, con el que debe aprender a vivir en un viaje hacia el autodescubrimiento. Un trayecto repleto de amistad, lucha y superación.

