Triunfo para ‘Agatha All Along’: Marvel Studios recibe sus primeros premios Emmy

No hay duda de que el MCU ha llegado a esto de las series con buen pie. Con vistas a una Fase 4 más ambiciosa y transmedia, la sofisticada maquinaria de Kevin Feige empezó a estrenar series que engrosaran su narrativa este año, con Bruja Escarlata y Visión dando el pistoletazo de salida. Posteriormente, ni Falcon y el Soldado de Invierno ni Loki han igualado su entusiasta recepción (aunque ¿Qué pasaría si…? está gustando bastante), y el triunfo crítico de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany no solo les ha llevado a los Emmy, sino que ya le ha hecho ganar tres estatuillas. A lo largo de este fin de semana se han celebrado tres galas para que fueran entregados los Creative Emmy Awards, mayormente correspondientes a las categorías técnicas.

En este marco, Bruja Escarlata y Visión ha ganado Mejor vestuario en fantasía/ciencia ficción, Mejor diseño de producción y Mejor canción original, desmereciendo un poco las 23 categorías en las que tenía presencia pero allanando el terreno para la ceremonia principal de los Primetime Emmy, que se celebra el próximo 19 de septiembre. En este evento, la serie creada por Jac Schaeffer puede obtener tanto el máximo premio a Mejor serie limitada como salir victoriosa en las nominaciones a Olsen, Bettany y Kathryn Hahn. Ocurra lo que ocurra, ya hay motivos de alegría: Marvel Studios tiene los primeros Emmy de su trayectoria, y además ha ganado Agatha All Along.

Uno de los momentos más impactantes de la serie fue cuando descubríamos las verdaderas motivaciones del personaje de Hahn, llamado Agatha Harkness, a través de un pegadizo tema inspirado en La familia Addams y Los Munsters. Agatha All Along, junto a su videoclip, no tardó en hacerse viral y en convertirse en uno de los momentos televisivos más comentados del año, para pasar a disputar su primera nominación en la gala de los MTV Movie & TV Awards, celebrada el pasado 16 de mayo. No obtuvo el premio, pero Bruja Escarlata y Visión sí fue considerada la mejor serie, paralelamente a que Olsen se alzara como Mejor actriz y Hahn como Mejor villana. Seguramente en Disney+ anden deseosos de igualar este triunfo.

Más allá de lo que ocurra en un futuro próximo con la serie de Marvel, la victoria de Agatha All Along es también la de sus compositores: la pareja que forman Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez. Ambos han logrado imponerse a las candidaturas en esta categoría de The Boys, Gambito de dama, Soundtrack, La extraordinaria playlist de Zoey y la tan celebrada de Inside de Bo Burnham, sumando el premio de Bruja Escarlata y Visión a un currículum impresionante. Y es que los Lopez han ganado en el pasado dos Oscar gracias a la banda sonora de Frozen (con el icónico tema Let it Go) y de Coco (gracias a Recuérdame), acuñando entre los dos un desopilante número de estatuillas.

Con, eso sí, un pequeño matiz. Robert Lopez ya tiene el EGOT (es decir, el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony) gracias a su participación en musicales como The Book of Mormon o Avenue Q, pero a Kristen Anderson-Lopez aún le falta conseguir el Tony. “Ahora tengo un Ego”, bromeó entre bastidores. “Esta es nuestra primera vez en Los Ángeles tras 21 meses, y creo sinceramente que toda vuelta a la normalidad debería ir acompañada de una gran fiesta y una estatua brillante”, declaró la pareja poco después de que concluyera la ceremonia.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.