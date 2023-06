Samuel L. Jackson ya se ha ocupado de que la inteligencia artificial no pueda suplantarlo cuando muera

El legendario Samuel L. Jackson ha tomado medidas para que en el futuro, cuando él ya haya fallecido, la inteligencia artificial (IA) no pueda suplantarle y recrear su figura en películas.

El actor estadounidense, que se encuentra en plena promoción de su última película (Invasión secreta), ha concedido una entrevista a la revista Rolling Stone donde habla sobre este asunto.

En la entrevista, Jackson, de 74 años, rechaza los contratos que incluyan cláusulas en los que se permita utilizar su imagen después de haber fallecido.

"La primera vez que me escanearon fue para George Lucas [en el Episodio I de Star Wars]", dijo Jackson. "George y yo somos buenos amigos, así que nos reímos porque pensé que lo hacía porque había muchos viejos en el Episodio I, por si les pasaba algo y aun así quería ponerlos en la película", dice el intérprete de Washington.

"Podría ser algo de lo que preocuparse", dijo. "Los futuros actores deberían hacer lo que siempre hago cuando me dan un contrato que tiene las palabras 'a perpetuidad' y 'lo conocido y desconocido': tachar esa mierda. Es mi manera de decir: 'No, no apruebo esto'", sentencia.