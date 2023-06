A Samuel L. Jackson le extraña no haber aparecido aún en ninguna película de 'Black Panther'

Desde la primera Iron Man hemos tenido a Nick Fury dando vueltas por el Universo de Marvel, y siempre le ha interpretado Samuel L. Jackson. Esto implica un número de películas mayor que el de la mayoría de intérpretes de la cantera, aunque no haya tenido como tal un protagónico hasta lo que parece ser Invasión secreta. Esta serie llega el 21 de junio a Disney+, y encuentra al antiguo líder de S.H.I.E.L.D. lidiando con el conflicto Kree/Skrull mientras varios alienígenas se infiltran en la tierra.

Jackson se siente bien con estos papeles esporádicos. No hace mucho contaba cuánto disfruta apareciendo en Marvel una y otra vez, y lo poco que le importa el prestigio llegados a este punto de su carrera: “Nunca dejaría que los Oscar fueran una medida de mi éxito o fracaso como actor. Mi vara de medir el éxito es mi felicidad: ¿Estoy satisfecho con lo que hago? No hago películas para ganar estatuillas. Ya sabes, ‘si haces esto ganarás el Oscar’. No, gracias. Prefiero ser Nick Fury. O divertirme siendo Mace Windu con un sable láser en la mano”.

Lo que no quiere decir que esté satisfecho del todo con el trato que Marvel a Nick Fury. Vía Entertainment Tonight, el actor ha insistido en lo bien que le cae el personaje, pero también ha hecho referencia a algo que le inquieta. “Es como si siempre hubiera interpretado a Nick Fury. Si fuera por mí habría estado en todas las películas de Marvel porque, quiero decir, él es Nick Fury. Él sabe todo lo que está pasando. Todavía me pregunto por qué nunca ha estado en Wakanda”, dijo de pronto.

Wakanda es el país de Black Panther y ha focalizado dos películas (la primera y Wakanda Forever) sin contar un tramo de Vengadores: Infinity War. En ninguna de estas ocasiones ha estado Nick Fury por medio, algo que a Jackson le extraña y que le gustaría cambiar. “No me pidieron que fuera, pero sigo intentando ir. Necesito una entrada”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.