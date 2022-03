Quién es Andrew Garfield, nominado a mejor actor en los Oscar 2022

Andrew Garfield es un actor estadounidense de 38 años. Nació en Los Ángeles, aunque vivió desde temprana edad en la ciudad de Epson, en Inglaterra, un lugar que marcará sus inicios en el mundo de la interpretación.

Fue en este lugar y desde su juventud donde comenzó a realizar obras de teatro y en algunos proyectos de televisión, pasando a la gran pantalla, nada más y nada menos, que en una película protagonizada por Robert Redford, Leones por corderos, en el año 2007.

Posteriormente, protagonizó la película Boy A, junto a Peter Mullan, y Katie Lyons, en el año 2008, cuando fue galardonado con un Premio BAFTA. A partir de aquí, el actor ha participado en numerosos proyectos tanto en la pequeña como en la gran pantalla.

Andrew Garfield en Spider-Man y sus nominaciones a los Oscar

Uno de sus papeles más reconocidos es su interpretación como Peter Parker en la película de 2012 The Amazing Spider-Man. Posteriormente, en 2014, protagonizó con el mismo papel la película The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro. Finalmente, en 2021, salió como Peter Parker en Spider-Man: No Way Home.

Otro papel destacado fue el que realizó en la película Hasta el último hombre, que se estrenó en el año 2016, donde hacía de Desmond Doss y por el que fue nominado a un Premio Oscar a Mejor actor, aunque no consiguió llevarse el galardón.

Actualmente, el actor está nominado, también en la categoría de Mejor actor, por su papel en la película Tick, tick...BOOM!, por lo que podría llevarse su primer Premio Oscar.