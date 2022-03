El cachondeo de Andrew Garfield y Tobey Maguire en las tomas falsas de ‘Spider-Man: No Way Home’

El rodaje de Spider-Man: No Way Home tuvo su parte buena y su parte mala. La mala tenía que ver con aquellos intérpretes, veteranos de Marvel, que tenían que mentir una y otra vez a los medios para su aparición en el film no fuera filtrada. Fue Andrew Garfield, reaparecido desde The Amazing Spider-Man, quien lo tuvo más crudo, puesto que la posproducción coincidía con su tour promocional a cuenta de tick, tick… ¡BOOM! y Los ojos de Tammy Faye (siendo nominado al Oscar en el primer caso). En la parte buena, la gente se lo pasó inmensamente bien rodando, con un aire de camaradería que se percibe en la propia película.

No Way Home fue, ante todo, una obra de reencuentros. De iteraciones anteriores del trepamuros volvieron, así las cosas, el citado Garfield junto a Tobey Maguire, Willem Dafoe, Jamie Foxx, Alfred Molina e incluso Charlie Cox, reapareciendo como Daredevil en el MCU. De todos ellos, evidentemente, fueron Maguire y Garfield quienes pasaron un rato más especial, volviendo a ser Peter Parker años después junto a la nueva generación, que representaba Tom Holland. Se ha hablado mucho de cómo disfrutaron de esta reunión los tres Spider-Man, incluso de ciertas cosas que se improvisaron gracias al aplomo de Garfield, pero nunca está de más echarle un vistazo más cercano.

No Way Home ya está disponible en digital y a la venta en el mercado doméstico, acontecimiento que Sony ha querido acompañar con la publicación de las indispensables tomas falsas de la película. En él podemos ver a un Foxx y un Molina algo incómodos con toda la parafernalia que llevan sus trajes de supervillano, pero también a los tres Spider-Man pasándolo en grande en el set. Sobre todo, de nuevo, Garfield, que le da abrazos sorpresa a Maguire por la espalda y no puede aguantar la risa en la grabación de cierta escena. Puedes ver el vídeo sobre estas líneas, y certificar que Garfield es un ser de luz.

