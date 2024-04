¿Se equivoca Marvel? Zoe Saldaña advierte del grave error que pueden cometer con 'Guardianes de la galaxia'

Guardianes de la galaxia Vol. 3 (2023) podría considerarse como un fin de ciclo para la franquicia de Marvel. Fue el último trabajo de James Gunn para el estudio antes de marcharse a DC, y muchos de sus actores principales parece que han llegado a la conclusión de que sus etapas interpretando a los personajes protagonistas han terminado.

Pom Klementieff ya explicó en su momento que no veía claro un futuro para la saga sin James Gunn, o al menos no imaginaba a su personaje Mantis sin el director. Dave Bautista también dio por completado su viaje como Drax, y Zoe Saldaña no cree probable que vuelva a meterse en la piel verde de Gamora.

Muchos integrantes abandonaron el grupo al final de Guardianes de la galaxia Vol. 3, y junto a los nuevos miembros permanecieron los veteranos Rocket y Groot, aunque sus historias ya están bien desarrolladas. Tampoco se puede descartar, por ejemplo, que Chris Pratt retome el papel de Star-Lord, aunque aquí también está el pescado vendido. Hay varios caminos que se han cerrado para Marvel, pero Zoe Saldaña considera que el estudio debe buscar la manera de mantener con vida a la saga.

"Pienso que sería una gran pérdida para Marvel si no encuentran la forma de traer a Guardianes de la galaxia de vuelta. Es el grupo de inadaptados favorito de los fans. Al timón tenían una voz como la de James Gunn, que es maravillosa y muy específica para este género. Yo estaría en primera fila para celebrar su regreso", explicó la actriz en el podcast The Discourse.

Esa última frase vuelve a confirmar que, si la saga continúa, ella sería testigo como espectadora, no como protagonista. Saldaña explicó que el final de su travesía como Gamora había sido algo positivo para ella, pero no significa que el personaje deba terminar ahí. En otras palabras, abrió la puerta a que otra persona sea la encargada de darle vida a Gamora, escudándose en las múltiples oportunidades que ofrece el multiverso de Marvel.

El viaje de Zoe Saldaña en el cine de superhéroes ha terminado por el momento. No desea lo mismo para su futuro en Star Trek, donde espera protagonizar su cuarta película como Uhura. Por otro lado, actualmente se encuentra promocionando la película The Absence of Eden, dirigida por su esposo Marco Perego y protagonizada por ella misma junto a Garrett Hedlund y Adria Arjona.

