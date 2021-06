Zachary Levi (‘¡Shazam!’) posa junto a Aldis Hodge (‘Black Adam’) en una enigmática foto

Estos días Atlanta cobija tanto el rodaje de ¡Shazam! Fury of the Gods como el de Black Adam. Lo cual tiene su gracia, puesto que aunque en teoría son historias independientes, es bien conocido que Black Adam (interpretado por Dwayne Johnson) es el gran enemigo del superhéroe que encarna Zachary Levi. De hecho, en primera instancia iba a ser Black Adam el villano de la ¡Shazam! inaugural, pero desde DC cambiaron de idea para darle a este personaje una película en solitario. Desde entonces parece evidente que ambos se encontrarán en algún momento del futuro, pero no se han dado detalles que lo confirmen.

La nueva y enigmática foto que ha publicado Aldis Hodge no lo confirma tampoco, pero sí establece que el parentesco entre ambas películas es tan claro que es inevitable bromear sobre ello. Hodge, visto en El hombre invisible, interpreta en Black Adam a Hawkman, uno de los miembros de la Sociedad de la Justicia de América que trata de dar caza al personaje de Johnson. En la imagen publicada dentro de su Instagram aparece espalda contra espalda de Zachary Levi, junto a un texto que bromea con la idea de que Hawkman y Shazam protagonicen pronto una película juntos.

“(Leer con voz de tráiler). En un mundo donde superhéroes chocan en Topgolf, una épica batalla se avecina en el horizonte”, escribe Hodge. “¿Quién ganará? ¿Quién se topará con la derrota? ¿Quien se caerá de espaldas por golpear con demasiada fuerza? El próximo verano llega a la gran pantalla Shazam vs Hawkman en ‘Golf is Life, Fa Real Tho’”. La foto ha provocado una divertida respuesta de Dwayne Johnson, compañero de rodaje de Hodge. “No me importa si es golf, cocina o poesía haiku, si no le ganas a Shazam, ¡no volverás a pilotar el Hawk Cruiser!”.

¿Tenderá ¡Shazam! Fury of the Gods una conexión clara con Black Adam? ¿Habrá cameos, o personajes comunes a ambos films? Por lo pronto solo podemos especular, aunque aún queda bastante para que podamos tener respuestas claras; de hecho Black Adam y ¡Shazam! Fury of the Gods llegarán a los cines con todo un año de diferencia. El film que dirige Jaume Collet-Serra se estrena el 29 de julio de 2022, mientras que la secuela de ¡Shazam! (que vuelve a dirigir David F. Sandberg y estrenó un breve teaser hace poco) no llegará hasta el 2 de junio de 2023. Habrá mucho tiempo para jugar al golf entretanto.

