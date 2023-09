Notable acogida en Toronto para 'Woman of the Hour', el true crime con el que Anna Kendrick ha debutado como directora

La actriz de Dando la nota o el musical Into The Woods, la estadounidense Anna Kendrick ha decidido dar su salto como directora de largometrajes y para su debut detrás de las cámaras ha elegido un escabroso true crime que nos traslada a los años 70, Woman of the Hour, que ella misma también protagoniza, y que ha sido presentado estos días en el Festival de Toronto.

En este escenario del certamen canadiense, un efectivo escaparate para la adquisición de películas por parte de las distribuidoras a nivel mundial, cada año se cierran también acuerdos millonarios, Y, de momento, ya se ha dado el primer gran contrato, el de Netflix para la distribución precisamente de Woman of the Hour por la suma de 11 millones de dólares. Cifra que no está nada mal teniendo en cuenta que es de una debutante. Pero el acuerdo es para Estados Unidos y un buen número de países (como Francia, Italia, Japón o Corea del Sur, entre otros), pero no en España donde ha sido adquirida por la distribuidora Diamond Films para su estreno en cines. No obstante, la suma que abonará Netflix da buena cuenta de la notable recepción que está obteniendo.

En cuanto a las críticas, son o buenas o muy buenas. Por ejemplo, la de The Guardian le otorga 4 estrellas sobre 5, IndieWire destaca que Kendrick "muestra talento en la puesta en escena de los momentos 'hitchcockianos'" o The Hollywood Reporter califica la historia que cuenta como "innegablemente poderosa".

El thriller de Anna Kendrick está basado en hechos reales y tiene al personaje de Cheryl Bradshaw (Anna Kendrick) como protagonista. Una soltera que participa en un popular programa de televisión llamado The Dating Game y que entre los tres posibles candidatos elige al soltero número uno, Rodney Alcala (Daniel Zovatto). El premio es un viaje pagado con el hombre que ha escogido como pareja. Sin embargo, tras la fachada de simpático y galán de este se esconde un asesino en serie. Y, al mismo tiempo que la historia de Cheryl, la película también va retrocediendo en el tiempo para narrar los escabrosos asesinatos de Alcala.

Rodney Alcala fue un violador, convicto y asesino en serie condenado a muerte en 2010 por siete asesinatos cometidos entre 1971 y 1979 (aunque se supone que llegó a cometer bastantes más) en el estado de California y también en Nueva York. En su modus operandi los fiscales destacaron que le gustaba "jugar" con sus víctimas, martirizándolas y estrangulándolas hasta que perdían el conocimiento, y así varias veces hasta que terminaba con sus vidas.

Por su brutalidad, se le ha comparado con otro asesino en serie célebre, Ted Bundy, y también se le conoce como el "Dating Game Killer" precisamente por su aparición en el programa de televisión en 1979.

De momento se desconocen las posibles fechas de estreno, pero sin duda habrá que estar atentos a la prometedora ópera prima de la actriz y comprobar si realmente es cierto lo de su "talento hitchcockiano".

