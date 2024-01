Willem Dafoe clava una verdad incómoda sobre el tipo de películas que triunfan en las plataformas de streaming

Con una carrera diversa como pocas a sus espaldas y una estrella recién estrenada en el Paseo de la Fama de Hollywood, Willem Dafoe sigue llenando su filmografía con títulos heterodoxos. Entre su producción reciente, sin ir más lejos, encontramos filmes tan dispares (y tan buenos) como The Florida Project, El faro y esa Pobres criaturas que le ha granjeado una nominación a los Globos de Oro.

Sin embargo, y por mucho que la cinta de Yorgos Lanthimos (en la que le vemos junto a Emma Stone y Mark Ruffalo) esté teniendo una repercusión más allá del arte y ensayo, Dafoe no las tiene todas consigo a la hora de ver películas así triunfando entre el gran público. Y también tiene claro por qué: el cine que triunfa en las plataformas, explica, está en las antípodas de aquel que nos intriga y nos desafía.

"Ey, cariño, vamos a ver algo estúpido esta noche"

En una entrevista con The Guardian (vía Variety), Dafoe se ha explayado a fondo con el tema. Los espectadores, razona, no le prestan la misma atención al cine que ve en las plataformas que a aquel que experimenta en una sala. "A las películas más difíciles y desafiantes no les va bien cuando no tienen un público que les hace caso de verdad", explica.

"Echo de menos la presencia de las películas en el mundo, el aspecto social", prosigue. "Vas a ver una película, sales a cenar, hablas de ella y así se corre la voz" Ahora, sin embargo, Willem Dafoe observa un proceso muy diferente: "La gente ahora se va a casa, dice 'ey, cariño, vamos a ver alguna estupidez esta noche', echa un vistazo, acaba viendo cinco minutos de diez películas distintas y acaba: 'olvídalo, vamos a la cama".

El actor matiza asegurando que ni es un experto ni está tan metido en la industria como para ofrecer un análisis en profundidad. Aun así, dedica algunas palabras más a poner en solfa el estado actual de Hollywood... con un posible recado a 'Barbie' de propina.

"Las películas ya no se hacen como antes", señala. "Ahora las financian empresas de juguetes y otras compañías, que así se convierten en vehículos para hacer las películas porque saben cómo hacerlo. Las plataformas se están volviendo como un monopolio porque tienen los medios de producción y distribución. Todo es muy complicado".

Las palabras de Willem Dafoe apuntan a la realidad de una industria en crisis tanto creativa como empresarial, enfrentada a un porvenir de lo más dudoso. Aun así, dado que la carrera del actor siempre ha tenido un pie en lo más 'artístico' y otro en el mainstream taquillero, estamos seguros de que él sobrevivirá a lo que venga.

