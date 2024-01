'Pobres criaturas' se ha estrenado en Reino Unido con una escena de sexo censurada

Yorgos Lanthimos ha hallado en Emma Stone una colaboradora fiel capaz de seguirla a los lugares más escabrosos que se le ocurran. Tras encontrarse en La favorita, ambos están promocionando Pobres criaturas mientras preparan otros proyectos juntos, siendo esta adaptación de Alasdair Gray especialmente celebrada. Pobres criaturas es una revisión de la historia de Frankenstein en torno a Bella Baxter, una mujer creada artificialmente que llega al mundo con una mirada desprejuiciada, lo que le llevará a protagonizar momentos muy extremos.

“Para mí era muy importante no hacer una película mojigata, porque eso sería traicionar completamente al personaje principal. Debíamos tener confianza y, de nuevo, como el personaje, no tener vergüenza”, ha declarado Lanthimos sobre el asunto. La incorrección política de Pobres criaturas no le impidió ganar el León de Oro en el último Festival de Venecia, como tampoco ha evitado que escale posiciones en el circuito de premios para acumular varias nominaciones a los Globos de Oro y estar meridianamente claro que desempeñará un gran papel en los próximos Oscar. Pero, por otra parte, sí ha habido conflictos a la hora de distribuir la película por el calibre escandaloso de sus escenas.

Según IndieWire, la versión de Pobres criaturas que se está proyectando en los cines de Reino Unido es algo distinta a la que se ha visto en otros territorios (a España la película aún no ha llegado, se estrena el 24 de enero). Ha sido a causa de las gestiones de la British Board of Film Classification, que a la hora de expedir una calificación por edades quedó muy alarmada por cierta escena de Pobres criaturas donde vemos a la protagonista de Emma Stone ejercer de prostituta. La película de Lanthimos se ha estrenado estando no recomendada para menores de 18 años, pero solo después de una ligera modificación en esa escena.

¿Qué ocurre concretamente con esta escena? Que Bella ha sido contratada por el padre de unos niños pequeños para mantener relaciones sexuales, y según el organismo británico esto contraviene una normativa de Protección a la Infancia. Para obtener la calificación de menores de 18 años, la distribuidora del film ha tenido que rebajar el contenido erótico de esa escena. “Informamos a la distribuidora de que probablemente clasificaríamos la película como 18 a condición de que se hicieran cambios en una breve secuencia que muestra actividad sexual en presencia de niños”, declaran desde la British Board.

“Esto es conforme a la Ley de Protección de la Infancia de 1978. Cuando la distribuidora presentó la película para su clasificación formal, la escena había sido reeditada, y pudimos clasificar la película como 18”. Los distribuidores accedieron pues a editar la escena, y quizá el de Reino Unido no termine siendo un caso aislado.

