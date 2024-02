Will Smith será un veterano de la guerra de Irak en el thriller de acción 'Sugar Bandits'

El icónico Will Smith está decidido a combatir el comercio de drogas que asola la ciudad de Boston, aunque será en la ficción de uno de sus próximos proyectos cinematográficos. El que fuera la estrella de la serie El príncipe de Bel-Air y uno de los actores más populares desde los noventa está decidido a recuperar su caché y el favor del público, pues su lamentable bofetón a Chris Rock en la gala de los Oscar 2022, en la que también obtuvo la estatuilla por El método Williams, le pasó factura, y entre sus próximos planes estaría protagonizar el thriller Sugar Bandits.

Según ha avanzado Variety, en ella interpretaría a un veterano de la guerra de Irak que con la ayuda de un reducido grupo de colegas se las verá con bandas criminales y narcotraficantes, y en la que además de ser la estrella, también ejercerá de productor. La película se basará en la novela de Devils in Exile escrita por Chuck Hogan y cuyos créditos incluyen la novela que dio lugar a The Town (Ciudad de ladrones) dirigida por Ben Affleck y fue uno de los creadores, junto a Guillermo del Toro, de la vampírica serie The Strain.

Y allí tendremos a un Will Smith que no para de sumar proyecto. Tiene media docena de largometrajes en el horizonte. Entre ellos destacan la cuarta entrega de Bad Boys, que se estrenará a mediados de julio de este 2024, y también la secuela de la apocalíptica película de zombis Soy leyenda.

Con todas ellas buscará volver a ganarse a la audiencia, recordando que su principal largometraje "postbofetón" fue el drama sobre la esclavitud, basado en hechos reales, Hacia la libertad, y que no estaba nada mal, ni la película ni su interpretación, pero que estrenada directamente en Apple TV+ en diciembre de 2022, y por la que Apple pagó un pastón, pasara sin pena ni gloria (y, por supuesto, sin recibir nominación alguna en los Oscar).

